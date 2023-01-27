أمطار الخير تواصل هطولها على كافة مناطق الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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لليوم الخامس على التوالي، تواصل أمطار الخير هطولها على أغلب مناطق الدولة وذلك مع استمرار تشكّل السحب الركامية على مناطق متفرقة، وأدت الأمطار الغزيرة في بعض المناطق إلى جريان الأودية والشعاب وتجمع المياه في المناطق المنخفضة، فيما تزايدت سرعة الرياح الشرقية إلى شمالية شرقية خاصة مع السحب ووصلت سرعتها إلى 55 كم/س، وظل البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسطا إلى مضطرب في بحر عمان.

وشهدت أغلب مناطق الدولة اليوم "الجمعة" من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، حيث سقطت أمطار غزيرة على سيح السلم والمرموم وجبل علي وشارع الشيخ محمد بن زايد وجزيرة النخلة والشويب، وكانت متوسطة على مطار الفجيرة الدولي وجزيرة دلما، وجزيرة الأريام في أبوظبي ومناطق متفرقة من مدينة الشارقة، وكانت خفيفة إلى متوسطة على مدينة زايد بمنطقة الظفرة ونزوى بالشارقة وعلى مناطق متفرقة من مدينة دبي ووادي شحة برأس الخيمة ومناطق متفرقة من عجمان والشارقة، وكانت خفيفة على مطار العين ومناطق متفرقة من مدينة العين وكيزاد وحقل أم الشيف، وغنتوت والرحبة والباهية وجزيرة صير بني ياس بأبوظبي.

ونوهت وزارة الداخلية إلى أنه حرصا على سلامة الجميع في ظل تقلبات الأحوال الجوية إلى أنه يرجى اتباع الإرشادات والتعليمات التي تصل عبر الرسائل التحذيرية الصادرة عن الجهات المهنية، ودعت إلى أنه نظراً لتعرض عدة مناطق في الدولة لتقلبات في الأحوال الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح، يرجى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة وتجنّب الأودية وأماكن جريان وتجمّع المياه.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي إن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يُصدر تنبيهات إرشادية لضمان السلامة أثناء الأحوال الجوية المتقلبة، حيث وجه الفريق بضرورة متابعة النشرات والتنبيهات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد والمصادر الرسمية وتجنب مجاري الأودية والشواطئ والبحار وأماكن تجمع المياه.

وتواصل مساء أمس هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة على جزيرة أبوظبي في المشرف والمرور والسلمية وجزر الحديرات والبحراني والأريام وصير بني ياس ودلما وساس النخيل والعجبان وسويحان، ومدينة محمد بن زايد ومطار أبوظبي الدولي ومطار البطين، وكانت خفيفة على غنتوت والرحبة والباهية وحقل أم الشيف وكيزاد، وفي دبي سقطت مساء أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة على المرموم وسيح السلم وحتا وجميرا ولهباب وجبل علي والليسيلي وشارع الشيخ محمد بن زايد وجزيرة النخلة ومطار آل مكتوم والعوير، وسقطت أمطار خفيفة ومتوسطة في مناطق متفرقة في أم القيوين وعلى السلمة، والفرفار ووادي مي بالفجيرة، وأدت الأمطار الغزيرة إلى جريان وادي شوكة في رأس الخيمة، كما شهدت عجمان والشارقة سقوط أمطار على مناطق متفرقة في نزوى ومليحة والذيد والبطائح، وفي رأس الخيمة سقطت أمطار متوسطة على وادي شحة وعلى مطار الفجيرة الدولي، وعلى الهير وهيلي بالعين.

وسجلت اليوم أقل درجة حرارة على الدولة في جبل جيس برأس الخيمة وبواقع 2.9 درجة مئوية عند الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، بينما سجلت أعلى درجة في سويحان بواقع 23.7 درجة مئوية عند الساعة 2:15 ظهراً بتوقيت الإمارات.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد "السبت" غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية نهاراً مع فرصة سقوط أمطار، والرياح شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة وقوية أحياناً وتصل سرعتها إلى 45 كم/س. والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج ليلاً في بحر عمان.

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