الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع لجنة فلسطين ضمن أعمال مؤتمر مجالس «التعاون الإسلامي»

المصدر: وام

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شارك وفد مجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع الحادي عشر للجنة فلسطين ضمن أعمال المؤتمر السابع عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة المنعقد في مدينة الجزائر في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وضم الوفد في عضويته سعادة كل من: عائشة رضا البيرق رئيسة المجموعة، وعفراء العليلي نائب رئيس المجموعة، وسمية عبدالله السويدي، وجميلة أحمد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وقالت سعادة عائشة رضا البيرق إن القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين الأولى مؤكدة على أهمية تعاضد الجهود والتعاون الدولي من أجل الوصول إلى حل سلمي لهذه القضية وتجاه إخواننا الفلسطينيين وأن تكون القرارات التي سيتم التوصل إليها عملية وقابلة للتطبيق.

وأضافت ان الشعبة البرلمانية الإماراتية تطالب بحث اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وباسم جميع أعضائه الجهات الدولية بدعم جهود الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية في القدس ومواصلة عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة وتعزيز البنية التحتية الأساسية من كهرباء ومياه وغيرهما من الاحتياجات الأساسية.

ودعت إلى أهمية مخاطبة اليونسكو، لقيادة تحرك عالمي ثقافي دولي لتنفيذ قرار المنظمة في 2 مايو 2017، وقرار المجلس التنفيذي لليونسكو في أكتوبر 2016 بشأن الحفاظ على الجوانب التاريخية، والتراثية، والحضارية للقدس، والتأكيد على ضمان حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في أماكنهم المقدسة بحرية، ووقف أية محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس أو فرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف.

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أهمية دور البرلمانات في دعوة حكوماتها الوطنية على الالتزام بدعم الأونروا لضمان استمرار الدعم والدور الذي تقوم به في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين حتى تتمكن من مواصلة تقديم جميع خدماتها لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني.

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