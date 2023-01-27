«هيئة الهلال الأحمر« تقدم مساعدات شتوية للأسر المتعففة والشرائح العمالية داخل الدولة

المصدر: وام

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قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات شتوية للأسر المتعففة والشرائح العمالية داخل الدولة، تضمنت الملابس الشتوية والأغطية والبطانيات والمواد الغذائية، وذلك ضمن مبادرات الهيئة الإنسانية على الساحة المحلية.

ووزعت عدد من مراكز الهيئة في الدولة خلال اليومين الماضيين المساعدات الشتوية على المستفيدين في عدد من المواقع التي تم تحديدها بالقرب من مناطق سكن المستهدفين والمجمعات العمالية.

وأكد سعادة راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر، أن هذا البرنامج جاء ضمن اهتمام الهيئة بتعزيز جانب المساعدات المحلية على مستوى الدولة، ومواكبة الاحتياجات الفعلية للمستهدفين من برامج الهيئة في جميع إمارات الدولة.

وأضاف: "نظرا للظروف المناخية التي سادت الدولة خلال الأيام الماضية وانخفاض درجات الحرارة، قررت الهيئة تقديم مساعدات شتوية تقي الشرائح المستهدفة من تداعيات البرد وتوفر الحماية اللازمة لها".. وقال إن هذه المساعدات ستتواصل خلال الأيام القادمة لتوفير المزيد من الدعم والمساندة للمستفيدين.

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