محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان رئيسة الهند بذكرى يوم الجمهورية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى دراوبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية، وبعث سموه برقية تهنئة إلى الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا، وذلك بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقيتي تهنئة إلى دراوبادي مورمو، وإلى شري ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، برقيتي تهنئة إلى الجنرال ديفيد هيرلي، وإلى أنتوني البانيز رئيس وزراء أستراليا.



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