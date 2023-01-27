نهيان بن مبارك يحضر حفل سفارة الهند

المصدر: أبوظبي - وام

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة بمناسبة يوم الجمهورية الـ73 لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم بفندق الريتز كارلتون - أبوظبي عدد من كبار المسؤولين في الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الإماراتيين والهنود وأبناء الجالية الهندية المقيمة بالدولة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عمق وقوة العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والهند، وإمكانات النمو الهائلة التي يتمتع بها البلدان في ظل ما يمتلكانه من قواسم مشتركة على مختلف الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وفي شتى المجالات.

مناسبات

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء في وفاة المغفور لها مريم عبدالله محمد أهلي والدة إبراهيم عبد الملك أهلي، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة الطوار في دبي. وأعرب معاليه عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ومن جهة ثانية، حضر سموه حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد سيف بن درويش الكتبي، بمناسبة زفاف نجله سيف إلى كريمة معضد صالح الرميثي.

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