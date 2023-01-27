أمطار الخير تواصل هطولها على إمارات الدولة

المصدر: متابعة - عصام الدين عوض وأحمد أبوالفتوح

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تواصل هطول الأمطار المتوسطة والخفيفة صباح أمس على مناطق متفرقة من الدولة وشملت أيضا الشارقة وعجمان و لفترات متفاوتة وأحياناً متقطعة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ولا تزال السماء غائمة ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة.

وفي رأس الخيمة واصلت أمطار الخير هطولها مصحوبة برياح وانخفاض كبيرين في درجات الحرارة، وساهمت حركة الرياح في ارتفاع الأمواج البحرية التي أدت إلى منع خروج رحلات الصيد البحري تنفيذاً لتعليمات الجهات المختصة لضمان سلامة أصحاب قوارب الصيد والعاملين عليها، ولا تزال السحب تغطي سماء الإمارة، ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير.

وفي ظل تقلبات الطقس، سارعت فرق الطوارئ والأزمات ببلدية الشارقة وعلى مدار الساعة في عملية سحب وتصريف تجمعات مياه الأمطار من مختلف الطرق والأحياء السكنية ومن أمام الميادين التابعة، عن طريق تشغيل المعدات البلدية وآلياتها الثقيلة وكوادرها الفنية والإشرافية، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية وللحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

فيما باشرت بعض المدارس الخاصة في الشارقة الدراسة (عن بعد) بسبب الأحوال الجوية السائدة، وذلك بعد أن أبلغتهم هيئة الشارقة للتعليم الخاص أنه بإمكان المدرسة التي تود مواصلة الدراسة (عن بعد) مخاطبة الهيئة وذكر الأسباب.

وأكد النقيب سعود الشيبة مدير فرع التوعية والإعلام المروري بشرطة الشارقة أنه لا يوجد ما يدعو للقلق من الحالة الجوية الحالية في الإمارة، كما أن حركة الطرق اعتيادية، ناصحاً سائقي المركبات بخفض السرعات وعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية والتقيد بالأنظمة المرورية وأخذ الحيطة والحذر.

جاهزية

وعقد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي اجتماعاً أول من أمس، برئاسة اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الفريق، وبحضور أعضاء الفريق.

وعرض مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي خلال الاجتماع مستجدات المنخفض الجوي حسب التوجيهات الوطنية، وتأثيره في الإمارة، كما أوضح ممثّل المركز الوطني للأرصاد مستجدات الحالة على الدولة والإمارة، وتم استعراض خطة الاستجابة المحلية للأحوال الجوية المعتمدة.

وخلُص الاجتماع إلى مجموعة من القرارات الاستراتيجية، حيث وجّه فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، باستمرار حالة الاستعداد في الإمارة، كما أكد جاهزية الجهات المعنية حسب خطة الاستجابة المحلية للأحوال الجوية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مع الاستعداد لرفع مستوى الطارئ المحلي حسب تطورات الموقف المستقبلية، على أن يعقد الفريق اجتماعه الثاني حسب الحاجة.

قمة جيس

وسجلت قمة جبل جيس أقل درجة حرارة على الدولة بمعدل 2.9 درجة مئوية خلال الساعة الثانية عصراً، وفقاً لمحطة رصد المركز الوطني للأرصاد.وقدمت إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، 7 نصائح للتعامل الآمن مع هطول الأمطار.

مؤكدة أهمية ارتفاع الوعي لدى أفراد المجتمع بالتعامل مع مياه الأمطار، من خلال تفقد قنوات تصريف مياه الأمطار والتأكد من عدم وجود أي عوائق تؤدي إلى انسدادها، وإطفاء المصابيح الخارجية للمنزل إذا كانت معرضة لمياه الأمطار، ورفع التراكمات والمخلفات من على أسطح المنزل لضمان عدم تجمع المياه.

من جانبها، ألزمت بعض المدارس الخاصة حضور الهيئة الإدارية والتدريسية وتحويل الدراسة عن بُعد للطلبة، في المقابل التزمت المدارس الحكومية بتطبيق قرار فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في رأس الخيمة، بتحويل وانتقال الدراسة عن بُعد في المدارس الحكومية بالإمارة أمس واليوم، حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية.

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