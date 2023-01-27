دبي وجهة عالمية لعشاق الغولف

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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تشتهر دبي بنمط الحياة الراقي الذي تقدمه لسكانها وزوارها وبمرافقها ومنشآتها الرياضية المصممة وفق أعلى المعايير الدولية، ما يعكس روح دبي وتطورها الحضاري ويرسّخ مكانتها وجهة عالمية مفضلة للسياحة الرياضية.

وبفضل البنية التحتية الرياضية الرائعة تستضيف دبي سنوياً أكثر من 400 فعالية رياضية محلية ودولية بدعم من مجلس دبي الرياضي وأكثر من 100 معسكر تدريبي لأندية عالمية ومنتخبات وطنية في مختلف الألعاب.

كما أصبحت «دانة الدنيا» وجهة مفضلة لنجوم الرياضة العالمية للتدريب أو لقضاء الإجازة مع عائلاتهم لتوفر الملاعب ومراكز التدريب على مستوى عال وخدمات الضيافة الراقية على رأسها ملاعب الغولف التي تستضيف الكثير من البطولات العالمية على مدار العام.

حيث تعتبر دبي من أفضل الأماكن لممارسة هذه الرياضة لعدة عوامل من بينها سهولة الوصول إلى الملاعب وجودة هذه الملاعب التي تترك في النفس مشاعر الإعجاب بإطلالاتها الساحرة وتنوعها، إذ تجد فيها ملاعب غولف صحراوية وعشبية وشاطئية.

أسهمت ملاعب الغولف في استضافة دبي لأبرز البطولات العالمية والفعاليات الكبرى التي تنظمها مجموعة الجولة الأوروبية وتشمل «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» وبطولة موانئ دبي العالمية للغولف وبطولة «أوميغا دبي مونلايت كلاسيك» بمشاركة أفضل اللاعبين في العالم، كما تعد هذه الملاعب وجهة ترفيهية لسكان وزوار الإمارة.

حيث تضم جميعها مرافق رياضية وترفيهية منوعة تناسب العائلات والأفراد.

أفضل ملاعب

تضم دبي من 10 إلى 12 ملعباً للغولف يناسب جميع المستويات، وبالتالي يمكن لهواة الغولف ممارسة اللعبة حيث يلعب المحترفون، كما تضم ثلاثة ملاعب أدرجت ضمن قائمة أفضل 100 ملعب غولف في العالم مثل مضمار المجلس في نادي الإمارات للغولف، والذي يحتضن منافسات بطولة دبي ديزرت كلاسيك.

كما تم اختيار الحفرة الثامنة عشرة في نادي خور دبي للغولف واليخوت في 2020 ضمن أفضل 10 حفر بملاعب الغولف حول العالم وواحدة من أروع حفر الغولف بمنطقة الشرق الأوسط، وتقدم أندية الغولف في دبي الكثير من الخيارات وأفضل الخدمات للاعبين، ما يجعل ممارسة الغولف في دبي تجربة مميزة للغاية.

ولا تقتصر شهرة دبي، باعتبارها وجهةً مثاليةً لمجتمع الغولف العالمي، على امتلاكها لأرقى ملاعب الغولف الدولية فحسب، بل تتمثّل في نجاحها بإرساء المعيار الذهبي للتجارب السياحية المعزّزة بفضل البنية التحتية والفنادق الأكثر جودةً في العالم، إضافةً إلى الجولات السياحية والرحلات الاستكشافية التي تقدمها للزوار.

ومن أبرز ملاعب الغولف التي تشتهر بها دبي ملعب «جميرا غولف استيتس» الواقع في أرقى المجمعات السكنية في الإمارة، وهي منطقة «جميرا غولف إستيت» ويستضيف هذا الملعب أبرز البطولات العالمية التي تحظى بشهرة واسعة حول العالم، مثل بطولة موانئ دبي العالمية للغولف وبطولة «السباق إلى دبي» التي تستقطب أشهر لاعبي العالم.

معالم خلابة

صمم الملعب بطل الغولف الشهير جريغ نورمان ويتميز بمعالمه الخلابة التي تجسد عناصر الطبيعة، إذ تم تقسيم الملعب إلى جزأين، وهما ملعب التراب وملعب النار اللذان يتألفان من 18 حفرة، ويعدان من أصعب ملاعب الغولف على مستوى العالم، إلا أنهما يقدمان تجربة ممتعة مليئة بالتشويق والتحديات لعشاق الغولف.

يعكس ملعب «فاير» ظروف البيئة الصحراوية بما يشبه ملعب الغولف في سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية، وفي الجهة المقابلة، يعكس ملعب «إيرث» الذي يستضيف بطولة «موانئ دبي العالمية للغولف»، وبطولة «السباق إلى دبي» التي تجمع أشهر لاعبي العالم الطبيعة الخضراء.

نادي الإمارات

يُعدّ نادي الإمارات للغولف الواقع في تلال الإمارات من أبرز أندية الغولف في منطقة الشرق الأوسط ويستضيف العديد من البطولات، أبرزها بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك»، وبطولة أوميغا دبي ليديز كلاسيك للغولف في إطار الجولة الأوروبية للغولف.

يضم نادي الإمارات للغولف ثلاثة ملاعب رئيسية هي «المجلس» و«فالدو» ومضمار أكاديمية «بار 3» ويحتوي كل منها على 18 حفرة ويقدّم لرواده مجموعةً متنوعة من المساحات التي تُناسب كافّة مستويات المهارة، كما يضم العديد من المرافق الأخرى من بينها الأكاديمية والمطاعم والمسابح، بالإضافة إلى صالة الألعاب الرياضية وملاعب اسكواش والتنس.

خور دبي

يعتبر نادي خور دبي للغولف وجهة مفضلة للاعبين المحترفين والهواة وقد اختارته مجلة «غولف وورلد» من بين أفضل 100 ملعب للغولف في العالم.

حيث يقع في أقدم وأعرق منطقة في دبي وهي خور دبي، ويضم ملعب غولف يتألف من 18 حفرة و71 ضربة، وملعباً آخر يتألف من 9 حفر و3 ضربات، فضلاً عن احتضانه لملعب تدريب مضاء بالأنوار الكاشفة والعديد من تسهيلات ممارسة لعبة الغولف يضم النادي مجموعة متنوعة من المطاعم، مثل كيوديز لاونج، وبورد ووك، وكاسا دي تاباس وباربكيو دونات.

إضافة إلى المساحات الخضراء الشاسعة وأشجار النخيل، حيث يوفر لزواره ممارسة الغولف بشكل غير تقليدي لإضفاء بعض المرح على هذه الرياضة.

العنوان مونتغمري

صمم كولين مونتغمري، وهو أحد أشهر لاعبي الغولف في العالم، نادي العنوان مونتغمري الواقع في تلال الإمارات، حصل النادي على تصنيف 5 نجوم لضمه أحدث المرافق التدريبية وأفضل المطاعم والمقاهي.

يتخذ النادي شكل واحة من الأراضي الرملية ويمتد على مساحة 265 هكتاراً، مقسمة إلى 123 هكتاراً من المروج و14 بحيرة و93 هكتاراً من الحدائق المفتوحة و81 منخفضاً رملياً. كما يضم العنوان مونتغمري أكاديمية تدريبية لصقل مهارات الراغبين بتعلم اللعبة، مع مدرّبين متمرّسين.

ذا إلس

يقع ملعب «ذا ألس للغولف» في مدينة دبي الرياضية وقام بتصميمه البطل العالمي السابق «إرني إلس»، ويضم مساحة خضراء مذهلة مصممة للاعبين المحترفين والمبتدئين، يحتوي الملعب على 18 حفرة ويتألف من 72 ضربة، حيث يجمع الملعب بين عدة خصائص تتميز بها الملاعب العالمية.

نادي المرابع العربية

يقع الملعب وسط مجمع المرابع العربية ويمتد على مساحة 7,658 ياردة، ويوفر نادي المرابع العربية للغولف مرافق للتمرين على ملعب الغولف المزود بالإضاءة.

يتميز الملعب بعربات الغولف المزودة بتكنولوجيا رؤية التحليل الافتراضي ونظام تحديد المواقع، لمساعدة لاعبي الغولف في تحديد المسافة والموقع بدقة عالية، وهو الخيار الأمثل لمن يبحث عن مكان للعب الغولف مزود بأحدث التقنيات التكنولوجية.

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