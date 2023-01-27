«طرق دبي» تفوز بجائزة «المشاريع الكبرى الدولية»

المصدر: دبي - البيان

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فازت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بجائزة معهد إدارة المشاريع بالولايات المتحدة الأمريكية، عن فئة المشاريع الكبرى الدولية، وذلك عن مشروع مسار 2020 لمترو دبي.

وتسلّم معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، الجائزة من جينيفر ثارب، رئيسة مجلس الإدارة في معهد إدارة المشاريع، وذلك على هامش فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع.

كفاءة

وحصد مشروع مسار 2020 جائزة معهد إدارة المشاريع لفئة المشاريع الكبرى، وذلك تقديراً للكفاءة الاستثنائية في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير وأساليب الحوكمة التي يتبناها المعهد، حيث تكرم الجائزة الجهات التي تبدي أداءً متميزاً في ممارسات إدارة المشاريع.

ويشمل مشروع مسار 2020 تمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة جبل علي إلى موقع معرض إكسبو 2020 دبي بطول 15 كيلومتراً، منها 11.8 كيلومتراً فوق مستوى سطح الأرض، و3.2 كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض، ويضم سبع محطات، منها 5 محطات علوية، ومحطتان تحت مستوى الأرض.

ويخدم مشروع مسار 2020 مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، مثل الحدائق، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وعقارات جميرا للغولف، ومجمع دبي للاستثمار، وموقع معرض إكسبو، حيث يقدر عدد السكان الذين يخدمهم هذا المسار بنحو 270 ألف نسمة، وتستغرق الرحلة من منطقة مرسى دبي إلى موقع المعرض 16 دقيقة.

تحفة معمارية

ويضيف مترو دبي بخطه الجديد عبر مسار 2020 بعداً مستقبلياً للحياة في دبي، ويعزز مكانة المدينة بوصفها وجهة عالمية، إذ يعد تحفة معمارية بفضل 7 محطات تمتد من محطة جبل علي إلى محطة إكسبو 2020 دبي، وتربط الناس بأماكنهم المفضلة ومنازلهم ومقار أعمالهم، وبكل ما تضمه أرجاء مدينة دبي من معالم جمالية وحضارية.

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