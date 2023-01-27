معهد إدارة المشاريع يستعرض توجهاته المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

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تحدثت جينيفر ثارب رئيسة مجلس إدارة معهد إدارة المشاريع «PMI»، عن أفكار تتعلق بالتوجهات المستقبلية لإدارة المشاريع.

وذلك خلال الدورة الـ 8 لمنتدى دبي الدولي لإدارة المشاريع، الذي انعقد هذا العام تحت شعار «تعزيز جود الحياة»، وقالت إن منتدى دبي الدولي لإدارة المشاريع، يعتبر من أهم المنتديات العالمية لتركيزه على تجربة مديري المشاريع، والتأكد من أنهم قادرون على إحداث هذا التأثير، وبالتالي، جعل أفكارهم حقيقة واقعة، لا سيما أن دبي هي المستقبل، ومحرك الاتجاهات العالمية.

توجهات

ولدى استعراضها للتوجهات الرئيسة، ذكرت ثارب أن مؤشر معهد إدارة المشاريع، يرفع كل عام تقريراً عن التوجهات العالمية الكبرى، والتي سيكون لها أكبر تأثير على المؤسسات، وبالتالي، يتعين على مديري المشاريع أن يكونوا على دراية بها.

وأضافت، في أحدث تقرير للمعهد، شملت بعض التوجهات التي يتم التركيز عليها في إدارة المشاريع التحول الرقمي، وتغير المناخ، والتحولات الاقتصادية، والديموغرافية، ونقص العمالة، بالإضافة إلى الحركات المدنية والمساواة.

الذكاء الاصطناعي

وساقت أمثلة لواحد من التوجهات المحددة، مثل التحول الرقمي، حيث يتحدث الناس اليوم عن التغييرات في الذكاء الاصطناعي أو التغييرات في التكنولوجيا، ويلزم مدير المشروع معرفة كيفية تأثير هذه التغييرات على العمل، وإمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في البناء، وكيفية تسخير هذه التغييرات لإحداث تأثير في المشروع، وبالمثل، يجب اعتماد أدوات جديدة للمساعدة في تعزيز كفاءة المشروع.

وفي رد على استفسار عما إذا كان التحول الرقمي سيحل محل مدير المشروع، قالت ثارب إن هذا لن يحدث، لأن إدارة المشروع تتعلق بالتواصل والتعاون، وبينما تصبح التكنولوجيا مؤتمتة بدرجة كبيرة، فإن دور مدير المشروع يكتسب بعداً استراتيجياً مهماً، وملازماً للكفاءة الزمنية لجهة اتخاذ القرارات الصحيحة للمشروع.

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