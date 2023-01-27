«دي بي ورلد» شريك منظم لـ«منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع «دي بي ورلد»، لرعاية منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، ولتكون شريكاً منظماً للدورة الـ8 للمنتدى، التي أقيمت تحت شعار: «تعزيز جودة الحياة».

ويأتي توقيع المذكرة تتويجاً لعلاقة الشراكة المميزة بين الجانبين، وكذلك النجاح الكبير الذي حققه المنتدى في دوراته السابقة. وقع المذكرة عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، وعن «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد».

وأعرب معالي مطر الطاير عن سروره بتوقيع مذكرة التفاهم مع «دي بي ورلد»، للمشاركة في تنظيم المنتدى.

أهداف

وقال معاليه: تسهم هذه الشراكة في تحقيق أهداف المنتدى، المتمثلة في تسليط الضوء على التجربة التنموية الرائدة لإمارة دبي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تعد دبي من المدن الرائدة عالمياً في مجال إدارة المشاريع، وتتبنى أرقى المعايير الدولية في تنفيذ المشاريع العمرانية الفريدة.

وأكد الطاير أن المنتدى رسخ مكانته بوصفه منصة عالمية لطرح أفضل الممارسات، والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع، بمشاركة خبرات عالمية ذات رؤى وأفكار وإبداعات تسهم في التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى.

مشيراً إلى أن المنتدى سجل حضوراً كبيراً في دوراته السابقة، تجاوز 11000 شخص، من 45 دولة، ناقشت محاور مختلفة، شملت إدارة المشاريع الهندسية والإنشائية، والقيادة المستقبلية، وإدارة الاقتصاد الرقمي المستدام، والذكاء الاصطناعي، وإدارة المشاريع المرنة، والمشاريع في المجالات الفنية والرياضية والطاقة والاستدامة، واستشراف المستقبل والابتكار، وغيرها من المواضيع.

وأضاف: استقطبت الدورة الثامنة أكثر من 2000 مشارك، و55 متحدثاً عالمياً وإقليمياً، و50 جلسة وحلقة نقاشية وكلمة رئيسة، تتناول العديد من المحاور المتعلقة بالاتجاهات المستقبلية في إدارة المشاريع، ودورها في تعزيز جودة الحياة للسكان والزوار.

ريادة

من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: بصفتنا المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة، ندرك في مجموعة «دي بي ورلد» إمكانات النمو الهائلة التي تمتلكها منطقة الشرق الأوسط عبر ترسيخ أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع الكبرى، التي تشكّل أهمية كبيرة بالنسبة لنا ولشركات القطاعين العام والخاص التي يقود الابتكار نمو أعمالها.

وقال: انطلاقاً من موقعنا الاستراتيجي في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي، استطاعت «دي بي ورلد» أن تعزز دورها في إدارة المشاريع العالمية التي أسهمت بشكل كبير في مسيرة التطور والنمو لدبي، حتى أصبحت هذه المشاريع نماذج يحتذى بها في العالم، ويسعدنا أن نكون شركاء منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع للسنة السابعة على التوالي، لما يوفره من فرص مهمة لمواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته.

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