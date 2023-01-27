الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من اليوم الجمعة إلى الثلاثاء المقبل على النحو التالي:

الجمعة

الطقس: سحب ركامية مع أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان.

السبت

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية نهاراً مع فرصة سقوط أمطار.

الرياح: شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة وقوية أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج ليلاً في بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والساحلية.

الرياح: شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية شمالاً خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً صباحاً غرباً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب في الصباح غرباً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الاثنين

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئي- تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف.

الرياح: شمالية غربية تتحول إلى شرقية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية – صحو إلى غائم جزئي- ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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