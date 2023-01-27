ولي عهد الشارقة يزور السفاري في الذيد

المصدر: الشارقة - البيان

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زار سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، يرافقه سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، سفاري الشارقة الواقع في محمية البردي بمدينة الذيد.

وكان في استقبال سمو ولي عهد الشارقة لدى وصوله، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وكبار المسؤولين رؤساء الدوائر الحكومية أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وتجوّل سمو ولي عهد الشارقة وسمو الشيوخ في أرجاء سفاري الشارقة، الذي يعد أكبر سفاري في العالم خارج قارة أفريقيا، ويمتد على مساحة تبلغ ثمانية آلاف هكتار، ويضم 12 بيئة مختلفة تمنح الزوار تجربة مثالية لاستكشاف التضاريس الأفريقية والحيوانات والطيور.

ويعكس سفاري الشارقة الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الاهتمام بالبيئة ومختلف مكوناتها الطبيعية.

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