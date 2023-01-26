إغلاق شارع الفصيل في الفجيرة بسبب تجمع مياه الأمطار

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن إغلاق شارع الفصيل من دوار الشاطئ إلى دوار الدلة بسبب تجمع مياه الأمطار.

وأوضحت، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن قرار الإغلاق جاء نظراً للأوضاع الجوية السائدة والحالة المطرية المستمرة، وذلك لتأمين سلامة مرتادي الطريق.

ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء الماطرة، وخفض السرعة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، إضافة إلى تجنب أماكن الأودية، وتجمع المياه وجريان السيول.

وأرسلت شرطة الفجيرة رسائل تحذيرية إلى سكان الإمارة عبر هواتفهم المحمولة، تنبهم إلى اضطراب الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة، متمنيةً السلامة للجميع.

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