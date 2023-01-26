سيف وحامد بن زايد يقدمان واجب العزاء في وفاة ثاني الرميثي

المصدر: وام

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قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء في وفاة ثاني محمد ثاني مطر الرميثي.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مساء اليوم مجلس العزاء بمنطقة السمحة في أبوظبي، عن خالص تعازيهما لأسرة وذوي الفقيد، وتوجها بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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