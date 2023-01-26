القنصل الجزائري يزور «البيان» ويطلع على محتواها الثري

المصدر: دبي - البيان، تصوير: يماني العفاري

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زار محمدي محمود، القنصل العام لجمهورية الجزائر في دبي، صحيفة «البيان»، وتعرف إلى آلية سير العمل بها، وجهودها في توفير محتوى يثري ثقافة القارئ المحلي والعربي.

وكان في استقبال القنصل الجزائري، سعود الدربي، رئيس مركز الأخبار والنشر، رئيس تحرير البيان، وفريق عمل الصحيفة.

وثمّن القنصل الجزائري دور الإعلام الإماراتي في ترسيخ المكانة الريادية العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والجهود التي يقوم به في نشر قيم التسامح، وتشكيل الوعي من خلال نشر المعلومات الموثوقة بكل أشكالها إلى جماهير واسعة من الناس.

وأعرب عن سعادته بالزيارة التي يتطلع من خلالها إلى مزيد من التعاون في مختلف المجالات، والتي تتكامل مع العلاقة المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية.

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