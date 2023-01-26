الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً يضطرب أحياناً مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:00، والمد الثاني عند الساعة 06:04، والجزر الأول عند الساعة 11:01، والجزر الثاني عند الساعة 23:17.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:16، والمد الثاني عند الساعة 01:59، والجزر الأول عند الساعة 08:08، والجزر الثاني عند الساعة 19:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 16 90 40

دبي 22 15 85 40

الشارقة 21 15 95 45

عجمان 21 16 95 50

أم القيوين 20 14 90 50

رأس الخيمة 21 15 95 45

الفجيرة 22 15 85 35

العـين 21 14 95 40

ليوا 22 15 90 40

الرويس 23 15 85 40

السلع 22 16 90 40

دلـمـا 22 18 80 35

طنب الكبرى 21 17 85 50

طنب الصغرى 21 17 85 50

أبو موسى 21 18 80 50.

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