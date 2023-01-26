شرطة دبي تتلقى 16 ألف مكالمة «طارئة وغير طارئة» في 24 ساعة

المصدر: البيان

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تلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي خلال أربع وعشرين ساعة، "من يوم أمس الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى ظهر اليوم الساعة الثانية عشر ظهراً"، 16 ألفاً و610 مكالمات هاتفية، بواقع 15 ألفاً و286 مكالمة على رقم الطوارئ (999)، في حين تلقت 1324 مكالمة على مركز الاتصال (901).

وأكد المقدم بلال الطاير، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالوكالة، أن المركز على أتم الجهوزية لاستقبال المكالمات على مدار الـ 24 ساعة، والحرص على العمل بسرعة ودقة للاستجابة للحالات والبلاغات الطارئة سواء في أوقات العمل الرسمية أو الإجازات المختلفة، ذلك أن سلامة الفرد وأمنه تمثلان أولوية قصوى لموظفي شرطة دبي.

ودعا المقدم الطاير جميع السائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه خلال تقلبات الطقس، وقيادة المركبات بهدوء وحذر، وتفادي السرعة خاصة في حالات هبوب الرياح القوية وهطول الأمطار، لما قد يترتب عنه من فقد السيطرة على المركبة ووقوع حوادث.

كما ودعا إلى ضرورة اتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة لتكون الطرق آمنة، وترك مسافة كافية بين مركباتهم والمركبات التي تسير أمامهم، والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة.

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