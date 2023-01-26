مركز شرطة الموانئ بدبي يحذر من ارتياد البحر في ظل التقلبات الجوية

المصدر: البيان

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حذر العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ بدبي، من ارتياد البحر في ظل التقلبات الجوية الراهنة، داعياً أصحاب المراكب والسفن والزوارق واليخوت ومرتادي البحر، إلى متابعة الأحوال الجوية والمناخية، والالتزام بالتعليمات، ضماناً لتحقيق السلامة العامة، ومنعاً لتعريض حياتهم للخطر نظراً للتيارات البحرية القوية وارتفاع مستوى الأمواج.

وأكد العقيد السويدي أهمية الالتزام بالتعليمات والاشتراطات التي تضعها البلدية وشرطة دبي على حد سواء في الشواطئ والمراسي، والاستجابة لإشارة رفع العلم الأحمر الذي يعني ضرورة عدم السباحة أو الإبحار.

كما أكد جاهزية مركز شرطة الموانئ، للتعامل مع كافة الحوادث الطارئة من خلال نقاط تمركزه البرية والبحرية والتي تحتوي على دوريات مشتركة من "الأمن البحري" و"الإنقاذ البحري"، يعمل فيها غواصو الإنقاذ وسائقي الزوارق والدراجات المائية والهوائية على مدار 24 ساعة.

وأوضح أنه تم توزيع الدوريات المشتركة من دوريات الإنقاذ البحري والأمن البحري على 9 مناطق تمركز في مناطق ميناء الحمرية ومرفأ ديرة، وخور دبي، والجسر العائم، و"ميناء الصيد 1" في نقطة تمركز الجميرا الأولى، و"ميناء الصيد 2" في نقطة تمركز الجميرا الثانية، و"ميناء الصيد 3" في نقطة تمركز الجميرا الثالثة، إلى جانب نقطة التمركز في الميناء السياحي وال "جي بي آر" و"دبي هابر"، ونقطة تمركز حتا بالتعاون مع مركز شرطة حتا.

ودعا العقيد السويدي أصحاب المراكب البحرية إلى تحميل خدمة "أبحر بأمان" المتوفرة على تطبيق شرطة دبي، من أجل سرعة الاستجابة لبلاغاتهم في الحالات الطارئة.

كما دعا في الوقت ذاته أفراد الجمهور إلى الاتصال بغرفة العمليات في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وعلى 901 في الحالات غير الطارئة، متمنياً للجميع السلامة والأمان.

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