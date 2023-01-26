القرية العالمية تعلن إغلاق أبوابها اليوم الخميس

المصدر:
  • البيان
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أعلنت القرية العالمية إغلاق أبوابها اليوم الخميس على أن تعاود نشاطها غداً الجمعة.

وقالت القرية العالمية في تغريدة على حسابها في تويتر "الأجواء تحت الأمطار رائعة لكن حرصاً منا على راحتكم، تقرر إغلاق القرية العالمية اليوم 26 يناير 2023. متشوّقون لاستقبالكم غداً في #عالم_أكثر_روعة".

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