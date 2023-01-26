القرية العالمية تعلن إغلاق أبوابها اليوم الخميس

المصدر: البيان

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أعلنت القرية العالمية إغلاق أبوابها اليوم الخميس على أن تعاود نشاطها غداً الجمعة.

الأجواء تحت الأمطار رائعة ☔️ لكن حرصاً منا على راحتكم، تقرر إغلاق القرية العالمية اليوم 26 يناير 2023.متشوّقون لاستقبالكم غداً في #عالم_أكثر_روعة pic.twitter.com/nDqfVvuDuW — Global Village القرية العالمية (@GlobalVillageAE) January 26, 2023

وقالت القرية العالمية في تغريدة على حسابها في تويتر "الأجواء تحت الأمطار رائعة لكن حرصاً منا على راحتكم، تقرر إغلاق القرية العالمية اليوم 26 يناير 2023. متشوّقون لاستقبالكم غداً في #عالم_أكثر_روعة".

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