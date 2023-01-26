«البنية التحتية» تنجز مبنى نيابة الفجيرة بـ 21 مليون درهم

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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أنجزت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع إنشاء مبنى نيابة الفجيرة الكلية والاستئنافية، فيما يجري حالياً استلام المشروع ابتدائياً، وتبلغ تكلفته 21 مليون درهم، ويتكون من 3 مبانٍ تشمل المبنى الرئيس والخدمي بالإضافة للأعمال الخارجية ومواقف السيارات.

وتنفذ الوزارة في المشروع العديد من الممارسات التي تعزز الاستدامة، وتشمل تقليل الانبعاث (الضياع) الحراري، واستخدام الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وتحسين جودة المياه، وتقليل البصمة الكربونية، وتحسين جودة الهواء الداخلي، ويشكل ترسيخ الاستدامة هدفاً رئيساً للوزارة، بهدف تخفيض وتوفير الطاقة المستهلكة في المشروعات والمباني كافة التي تنفذها أو التي تمتلكها.

وتعمل الوزارة بالتعاون مع الهيئات الاتحادية والمحلية المختصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان استدامة الطاقة والبنية التحتية من خلال رفع كفاءة الأصول وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، والوصول لكفاءة طاقة عالية وكفاءة استهلاك مياه عالية، إلى جانب استخدام مواد بناء مستدامة، والتحول إلى الأبنية الذكية من خلال إدخال البرامج والوسائل الحديثة والابتكارية على أصول المباني الاتحادية.





نهج

وتواكب المبادرات التي اعتمدتها الوزارة لترسيخ نهج الاستدامة في مختلف مشاريعها وفق نهج مستدام، توجهات الحكومة الاتحادية نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في مختلف المجالات، حيث أسهمت في تحقيق الوزارة قفزات عملاقة في عدد مشاريع الاستدامة المنجزة.

وأطلقت الوزارة تعزيزاً لهذا النهج «أدلة الاستدامة للمباني والطرق الاتحادية»، التي تمثل دعماً لمستهدفات الدولة المرتبطة بتحقيق الاستدامة في مشاريع البنية التحتية، وذلك وفق أرقى المعايير في القطاع الإنشائي والبنية التحتية ما يقلل من الآثار السلبية على البيئة، ويرفع كفاءة وجودة الطرق والمباني الاتحادية وزيادة عمرها الافتراضي لفترة أطول، خصوصاً أن الإمارات تعد من الدول الرائدة عالمياً في تطوير قطاعي البنية التحتية والطرق، حيث حققت نتائج متقدمة ضمن مؤشرات التنافسية.

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