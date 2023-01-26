حاكم عجمان يعزي بوفاة شمسة الحمراني

المصدر: عجمان - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان واجب العزاء بوفاة المغفور لها بإذن الله شمسة حميد سيف الحمراني والدة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان.

وأعرب سموه، خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة الجرف في عجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان.

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