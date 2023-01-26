وفد «وام» يزور مؤسسات إعلامية في كوستاريكا

المصدر: سان خوسيه- وام

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زار وفد وكالة أنباء الإمارات «وام» برئاسة محمد جلال الريسي مدير عام الوكالة، عدداً من المؤسسات الإعلامية في كوستاريكا بهدف تعزيز التعاون المشترك على صعيد التبادل الإخباري خاصة مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وبحث وفد «وام» مع المؤسسات الإعلامية في كوستاريكا إمكانات المشاركة في تغطية هذا الحدث العالمي البارز.

تأتي الزيارة في إطار جهود وكالة أنباء الإمارات لبناء شراكة مستدامة مع وسائل الإعلام في دول أمريكا اللاتينية، واستعراض مخرجات الدورة الأولى من الكونجرس العالمي للإعلام التي عقدت خلال شهر نوفمبر الماضي في أبوظبي بمشاركة بارزة من وسائل الإعلام اللاتينية.

وزار وفد «وام»، بحضور روضة محمد العتيبة سفيرة الدولة لدى جمهورية كوستاريكا، مقر شبكة التلفزيون والإذاعة «سينارت» Sistema Nacional de Radio y Television, Sinart - ومقر صحيفة La Republica ومجموعة «ريبريتيل» التلفزيونية Group Repretel. وجرى التوقيع على 3 اتفاقيات تعاون بين «وام» والمؤسسات الإعلامية الثلاث بهدف تعزيز التعاون الإعلامي واستثمار الفرص المتاحة لتنمية آفاقه في المجالات كافة.

وزار الوفد أيضاً مقر جامعة «Semanario» في كوستاريكا، ومقر صحيفة «لا ناسيون» ومؤسسة Multimedios Costa Rica وتم التوقيع على اتفاقيتي تعاون بين وكالة أنباء الإمارات ومحطة Teletica التلفزيونية ومجموعة Columbia Group، وذلك خلال زيارة الوفد لمقريهما.

لقاء

وفي السياق ذاته، عقدت روضة محمد العتيبة لقاء تعريفياً مع ممثلي وسائل الإعلام في كوستاريكا بحضور محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام».

جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول الدور المهم لقطاع الإعلام في دعم المسارات التنموية بالمجتمعات وتسليط الضوء على مسيرة وكالة أنباء الإمارات «وام» وخططها التطويرية ومبادراتها لبناء شراكات مع مختلف وسائل الإعلام العالمية.

وأكد محمد جلال الريسي حرص وكالة أنباء الإمارات على بناء علاقات مستدامة مع المؤسسات الإعلامية في دول أمريكا اللاتينية، وأوضح أن هذه الزيارة شكلت فرصة مثالية للتباحث حول الفرص المتاحة لتنمية آفاق التعاون المشترك مع الإعلام الكوستاريكي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

ونوه بأن الهدف من هذه الزيارة - التي تشمل دولاً عدة في منطقة الأمريكتين - التباحث حول مخرجات الكونجرس العالمي للإعلام الذي أقيمت دورته الأولى العام الماضي بدولة الإمارات.

إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول سبل إثراء محتوى الدورة الثانية من الكونجرس المقرر عقدها في شهر نوفمبر 2023، بما يسهم في تحقيق أهداف هذا الحدث العالمي في تعزيز التعاون الإعلامي الدولي، وتسليط الضوء على استعدادات الدولة لاستضافة «كوب 28» العام الجاري والتغطية العالمية البارزة لهذا الحدث الدولي المهم.

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