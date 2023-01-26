أمطار غزيرة على الإمارات.. وتوقع استمرارها اليوم

المصدر: متابعة: قسم المحليات

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شهدت أمس مناطق عدة في دولة الإمارات هطول أمطار متفاوتة الشدة شملت أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والفجيرة ومدينة العين ومنطقة الظفرة.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم وتتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأكدت الجهات المعنية بالدولة وأجهزة الطوارئ جاهزية عناصرها على مدار الساعة للتعامل مع تقلبات الحالة الجوية، كماوجهت تحذيرات بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات وتجنب الأودية وأماكن جريان وتجمع المياه، فيما قررت إدارات مدرسية حكومية وخاصة في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة تحويل الدراسة «عن بُعد» لليوم والغد.

بدورها، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص، لأخذ الحيطة والحذر في الأعمال الخارجية، والحرص على سلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى مواقع العمل، والتأكّد من الامتثال لكافة اشتراطات الأمن والصحة والسلامة المهنية، خلال فترة التقلبات الجوية السائدة.

وجدّدت الوزارة دعوتها للشركات والأفراد، للالتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة بنظام الصحة والسلامة المهنية في الإمارات، والاهتمام بضبط المخاطر، واتخاذ التدابير الوقائية لمنع الحوادث والأمراض والإصابات المهنية أو التقليل منها إلى الحد الأدنى، لا سيما في ظل الأجواء الماطرة.

وأشارت الوزارة، في بيان صادر أمس، إلى أهمية حرص الشركات على توفير بيئة عمل صحية وآمنة.

وتفصيلاً، سقطت أمطار غزيرة على مدينة العين في البدع والهيلي والنباع والهير والشويب والفقع ومناطق متفرقة في مدينة العين وما حولها، وكانت مصحوبة بالبرد في ناهل وسويحان، وغزيرة على مطار العين، كما هطلت أمطار غزيرة مع برق ورعد على رأس الخيمة في الرمس والجولان ومعيريض ووادي القور وكانت متوسطة على المنيعي.

وشهدت أبوظبي سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على رزين والعجبان وكانت غزيرة مصحوبة بالبرد على مدينة الرياض في أبوظبي، ورعدية مصحوبة بالبرد على الوثبة وعلى طريق ناهل ـ سويحان وعلى شارع الشيخ خليفة الدولي باتجاه أبو الأبيض والمرفأ، ومتوسطة في حميم وشرق ليوا ومزيرعة وعرادة في الظفرة وعلى منطقة المصفح الصناعية بأبوظبي، وكانت متوسطة الغزارة في براكة.

وفي إمارة دبي هطلت أمطار غزيرة ومتوسطة على مرغم ومرقب وجميرا والليسيلي، وكانت متوسطة على حتا والعوير ولهباب.

وفي إمارة الشارقة سقطت أمطار متفاوتة الشدة على الصجعة والبراشي والبديع والبرير والرفيعة والسيوح والذيد وشارع الشارقة ـ مليحة والبطائح ومليحة وغزيرة مع برد على قطاه ونزوى والمدام، وكانت خفيفة على مطار الشارقة الدولي ودبا الحصن ومتوسطة على خورفكان، ووادي يماح في أم القيوين. ومع تعمق المنخفض الجوي أمس زادت حدة تشكل السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة.

وكان الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، تتخللها السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار رعدية مختلفة الغزارة ومصحوبة بالبرد أحياناً على مناطق متفرقة، وسجلت أعلى كمية أمطار اليوم بواقع 26.3 ملم على مخيرز في الظفرة. وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته أمس ودعا إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه نظراً لتعرض مناطق عدة في الدولة لتقلبات في الأحوال الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح، يرجى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة وتجنب الأودية وأماكن جريان وتجمع المياه.

كما دعت بلدية منطقة الظفرة إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السير على الطرقات نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة وتساقط الأمطار.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد والزلازل استمرارية سقوط الأمطار على مناطق العين اليوم، مناشداً بأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات خلال سقوط الأمطار، وكذلك مع انعدام مدى الرؤية الأفقية.

وشهدت مناطق العين مساء أمس سقوط أمطار مختلفة الشدة، لاسيما في هيلي، والفوعة، وجبل حفيت، والمسعودي، والنايفة وغيرها، مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة.

وأكدت بلدية العين عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الانتهاء من كل الاستعدادات لاستقبال موسم الأمطار، وحالات المنخفضات الجوية.

إجراءات

بدورها، دعت شرطة دبي السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر على الطرقات نظراً للأحوال الجوية الماطرة السائدة هذه الفترة في الدولة، مناشدة السائقين إلى اتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية.

وحذر اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي السائقين ومستخدمي الطريق من التغيرات المنتظرة على أحوال الطقس وتوقعات هبوب رياح وهطول أمطار مختلفة الشدة على الدولة..

منوهاً بضرورة توخي الحيطة والحذر وتخفيف السرعة في الطرق الخارجية بالإضافة إلى التأكد من سلامة جميع الأجزاء في المركبة من محركها وإطاراتها والمكابح والمساحات والإضاءة وعدم التوقف المفاجئ دون إعطاء الإشارة الدالة على ذلك، مع أهمية ترك مسافة كافية خلف المركبة التي في الأمام والالتزام باستخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهواتف للتصوير أو الانشغال بغير الطريق والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة.

من جهتهم، أبلغ ذوو طلبة «البيان» تلقيهم رسائل إلكترونية من مدارس أبنائهم توضح فيها الإجراءات التي ينبغي على أولياء الأمور اتباعها خلال فترة تقلبات الجو والأمطار المصاحبة، خلال رحلتي الذهاب والإياب، وذلك لضمان سلامة الطلبة، مؤكدين أنهم على تواصل مستمر مع أولياء الأمور عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية للتأكيد على سلامة الطلاب ولتعريفهم بأي مستجدات تطرأ على اليوم المدرسي.

جاهزية

من جهة أخرى، أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، جاهزية عناصرها على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الإمارة خلال هذه الفترة، وذلك بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بالدولة.

‏ من جهته، أكد المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان أنه تم تنبيه السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وكذلك التقيد بأنظمة المرور والسير على الطرق وعدم مخالفتها والالتزام بالسرعات المحددة، خصوصاً في الطرق الخارجية.

كما رفعت بلديات مدن الشارقة وخورفكان وكلباء العلم الأحمر بشواطئها لعدم استقرار حالة الطقس، كما تؤكد فرق العمل جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية، وأعلنت بلدية عجمان استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة.

فيما نوهت بلدية أم القيوين إلى مرتادي الشواطئ – خصوصاً – الصيادين بضرورة أخذ الحيطة والحذر. ووجهت بلدية الفجيرة عناصرها للبدء بمعالجة آثار هطول الأمطار، بسحب المياه والبرك التي تجمعت في الشوارع والميادين والأحياء السكنية والطرقات الداخلية.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة جاهزية البلدية بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية خلال موسم الأمطار، ضمن خطة متكاملة، موضحاً أن فرق الطوارئ كانت على أهبة الاستعداد لمواجهة آثار تجمعات مياه الأمطار.

وتعاملت القيادة العامة بشرطة الفجيرة مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسرعة، حيث قامت بتكثيف دوريات الشرطة على مستوى الإمارة، وتنظيم عملية سير وعبور السيارات في الطرق المزدحمة. ونظراً لعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة، فقد قررت إدارات مدارس حكومية وخاصة في الفجيرة تحويل الدراسة «عن بُعد» لليوم والغد.

كما شهدت إمارة رأس الخيمة هطول أمطار غزيرة على مختلف المناطق، مصحوبة برياح وانخفاض كبير في درجات الحرارة، وسجلت قمة جبل جيس أقل درجة حرارة على الدولة بمعدل 3.3 درجات مئوية خلال الساعة الثالثة و15 دقيقة من صباح أمس، وفقاً لمحطة رصد المركز الوطني للأرصاد، كما شهدت المناطق الجبلية برأس الخيمة جريان الأودية والشعاب الجبلية.

وقرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في رأس الخيمة، تحويل وانتقال الدراسة عن بُعد في المدارس الحكومية بالإمارة اليوم وغداً 26 – 27 يناير.

تسهيلات

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة، أنه تم إخطار جميع الجهات المعنية والفريق المحلي بالنزول إلى الميدان لتقديم كل التسهيلات المطلوبة لمرتادي الطرق والمناطق القريبة من الوديان.

من جانبها، أكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة جاهزية فرق الطوارئ في التعامل مع تقلبات الطقس، فيما أكدت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، أهمية التزام أفراد المجتمع بعدم التوجه إلى مناطق الأودية الجبلية.

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