محاكم دبي تناقش مبادرات للارتقاء بالعمل القضائي

المصدر: دبي - البيان

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عقدت اللجنة العليا للشؤون القضائية بمحاكم دبي اجتماعاً برئاسة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي والقاضي عمر عتيق المري نائب مدير عام محاكم دبي وحضور رؤساء المحاكم، وذلك لدراسة المشاريع والمقترحات والمبادرات المتعلقة بالقطاع القضائي ومتابعة مؤشراتها ومستهدفاتها في إطار السعي نحو الارتقاء بالعمل القضائي وتطوير المنظومة القضائية، تحقيقاً لأهداف وغايات الدائرة للوصول إلى رؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

جهود

وأوضح طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي أن نجاح العمل القضائي في الدائرة هو انعكاس للجهود الرامية التي تتماشى مع التطورات القضائية المطلوبة، والتي تحسن من جودة وكفاءة الخدمة القانونية المقدمة للمجتمع وفق رؤية قضائية مميزة نسعى لها من خلال اتخاذ قرارات قانونية صحيحة، كما أن مراجعة المستهدفات والمؤشرات بشكل دوري هي خطوة مهمة نحو الوصول إلى جميع فئات المجتمع وتلبية متطلباتهم في سبيل أمنهم وسلامتهم.

وتضمن الاجتماع مراجعة النتائج واقتراح وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، وبحث ودراسة كل السبل التي تؤدي إلى الارتقاء بالعمل القضائي في محاكم دبي لبلوغ مساعيها واستكمال مسيرتها القضائية التي تسهم في تحقيق الإنجازات النوعية وتقديم الخدمات المميزة ضمن منظومة العمل القضائي.

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