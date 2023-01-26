منى المري: قيادتنا الرشيدة تولي أهمية قصوى لدور المرأة في مسيرة التنمية

المصدر: دبي - البيان

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أكدت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، أولت منذ تأسيس الاتحاد، أهمية قصوى لدور المرأة في المسيرة التنموية الشاملة للدولة.

مؤكدة أن الدولة حققت إنجازات لافتة في مجال التوازن بين الجنسين في عام 2022، بالتقدم إلى المركز الـ 11 عالمياً، والأول عربياً، بمؤشر التوازن بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة 38 مركزاً عالمياً خلال 7 سنوات فقط من تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015، وللعام الثاني على التوالي.

جاءت في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، وتقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. جاء ذلك خلال جلسة التوازن بين الجنسين، ضمن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع.

وأضافت منى المري، أن عام 2022 شهد بناء شراكة نوعية مع القطاع الخاص، من خلال مبادرة «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، مشيرة إلى أن 56 شركة وطنية وعالمية، تعمل في مجالات متنوعة داخل الدولة وخارجها، انضمت للمبادرة الطوعية الهادفة إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 30 % بحلول عام 2025.

والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل ركيزة رئيسة في تقدم وازدهار دولة الإمارات، لافتة إلى أهمية هذا التعهد الذي يمثل مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى القطاع الخاص العالمي، ويعكس شراكة فريدة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق المستهدفات الوطنية.

دور

وأوضحت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن القيادة الرشيدة لديها إيمان كبير بأهمية دور المرأة، وهو ما منحها منذ البداية فرصاً متكافئة مع الرجل على كافة المستويات، وفي مختلف المجالات، وأن هذا الإيمان بدور المرأة، يقف وراء تميز الدولة وريادتها على الصعيد الدولي في مجال التوازن بين الجنسين.

مشيرة إلى أن المرأة تمثل حالياً نحو 27.5 % من المناصب الوزارية، وتشغل نسبة 50 % من عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما ارتقت لمناصب عليا في السلك الدبلوماسي والقنصلي، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ما يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بأهمية تمثيلها ودورها في مراكز صنع القرار.

تأثير

وأكدت منى المرّي، أن حضور المرأة الإماراتية ليس شكلياً، بل هو حضور فعال ومؤثر، وهو ما تعكسه الإنجازات النوعية التي حققتها في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاعات الحيوية والمستقبلية، موضحة أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، يعمل بالتعاون مع كافة جهات الدولة، لتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً، وتعزيز تنافسيتها بالمؤشرات والتقارير العالمية.

وأشادت بالدعم اللامحدود، والتحفيز المستمر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للمرأة الإماراتية، تعليمياً ومهنياً واجتماعياً، وتعزيز حضورها العالمي.

وقالت، إنه بفضل قيادة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، لملف التوازن بين الجنسين، بما له من أهمية، وتوجيهات سموها المستمرة بتعزيز الشراكات المحلية والعالمية، لتحقيق الأهداف المرجوة، قام المجلس بإطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي ساهمت في تحقيق إنجازات نوعية لدولة الإمارات في هذا المجال، منها على سبيل المثال: مبادرة «حلقات التوازن العالمية»، و«مؤشر التوازن بين الجنسين».

تعاون

وأثنت منى المري على تعاون كافة جهات الدولة والوزارات المعنية في الوصول للمرتبة العالمية المتقدمة للدولة حالياً في مجال التوازن بين الجنسين، مشيرة في هذا الصدد إلى التشريعات المتطورة والتحسينات التشريعية التي أقرتها الدولة خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي ساهمت في تحويل التوازن بين الجنسين إلى ثقافة مؤسسية داخل الدولة.

وتحقيق الإمارات لقفزات نوعية بمؤشرات التنافسية العالمية، حيث كانت في المرتبة 49 عالمياً بمؤشر التوازن بين الجنسين عام 2015، وتقدمت إلى المركز 11 عالمياً في آخر نسخة لهذا المؤشر عام 2022، محققة الهدف الذي وجّه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل الوقت المحدد.

مذكرات تفاهم

وأضافت: في دافوس، وقعنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي مذكرات تفاهم، انطلاقاً من إيمانهم بقدراتنا في العمل على تحقيق التوازن بين الجنسين، الذي يمثل محركاً كبيراً في تقدم وازدهار الدولة، كما أسس المجلس العام الماضي، بالتعاون مع البنك الدولي، مركزاً إقليمياً لتبادل المعرفة، وتقديم الاستشارات لمساعدة دول المنطقة، على سد فجوات التوازن بين الجنسين.

وأشارت إلى أنها خلال اجتماع في دافوس، حضره مشاركون دوليون، تفاجأت بأسئلة تتعلق مثلاً بإنشاء الحضانات في أماكن العمل لتمكين المرأة، نظراً لريادة الدولة، ومنذ وقت مبكر، في تنفيذ هذه المبادرة، ومنذ عام 2008، بمبادرة من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وهو ما مكّن المؤسسات وشركات القطاع الخاص، من الحفاظ على حضور المرأة في ميدان العمل، وهو لا يزال يطرح اليوم في العديد من الدول الأخرى.

تميز

وأشادت منى المرّي بمستوى تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، وحرص المنظمين على إشراك المزيد من الفعاليات الاجتماعية والفعاليات ذات العلاقة بنشاط مجلس التوازن بين الجنسين.

دور الإعلام

أكدت منى المرّي أن الإعلام هو وسيلة قادرة على إيصال الصورة الصحيحة عن دولتنا في كافة الملفات، وكذلك نقل واقع الدولة الذي بنته بعزيمة وإصرار، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، التي حولت الأحلام إلى حقيقة، وهو ما ألهمنا إياه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي شجعنا على الحلم، والعمل على تحقيق هذه الأحلام.

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