«كهرباء دبي» و«إس إيه بي -إس إي» تبحثان التعاون في الخدمات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مع كريستيان كلاين الرئيس التنفيذي وعضو المجلس التنفيذي لشركة «إس إيه بي -إس إي» ( SAP SE) التعاون من أجل تبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية بين الجانبين، في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية وغيرها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره المهندس مروان بن حيدر النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد بن سليمان الرئيس التنفيذي لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو).

وبحث الاجتماع خطط وبرامج الهيئة في مسيرة استشراف وصنع المستقبل، بما ينسجم مع أهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل الإمارات من أفضل الدول في العالم، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ومبادرة دبي (10X)، لجعل دبي مدينة المستقبل من خلال تطبيق اليوم ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات.

يشار إلى أنه منذ عام 2018، أصبحت شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، المزود المعتمد لمنصة «إس إيه بي-هانا» لخدمات الحوسبة السحابية المؤسسية. وفي عام 2022، تم اعتماد «مورو» من قبل شركة «إس إيه بي» كشريك لبرنامج رايز (RISE) كأول مزود محلي يتم اعتماده في الإمارات لتقديم خدمات «إس إيه بي» السحابية والآمنة.

كما أعلنت الهيئة في فبراير 2022 شراكة بين «مورو»، و«إس إيه بي» (SAP) تسمح للجهات الحكومية والخاصة بإطلاق الأتمتة الذكية عبر عملياتها ذات المهام الحرجة.

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