عمر سلطان العلماء: الإمارات ملتزمة باستقطاب المواهب

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة باستقطاب وجذب المواهب العالمية في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي للعمل داخل الدولة والاستمتاع ببيئة العمل الفريدة لإظهار مواهبهم وإبداعاتهم والاستفادة من الفرص الكبيرة الواعدة التي تقدمها الدولة في هذا المجال. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع بعنوان: التوجهات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدّمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مبادرة

وتطرق معالي عمر سلطان العلماء خلال الجلسة للحديث عن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتأسيس الحكومة الإلكترونية التي تطورت عبر الأعوام السابقة لتصبح حكومة ذكية أساسها الابتكار والذكاء الاصطناعي.

وقال: إن المبادئ التي وضعها سموّه في هذا المجال هي خارطة الطريق التي نسير عليها لنضمن لجميع أفراد المجتمع أفضل جودة للخدمات، ومن ثم أفضل جودة للحياة.

وأضاف معاليه، أن من يستخدمون الذكاء الاصطناعي الآن هم سبّاقون في استشراف المستقبل؛ لأن السنوات القليلة القادمة ستشهد تطورات سريعة في هذا المجال، الذي دخل جميع القطاعات في الدولة ومنها المواصلات العامة والقطاعات الأخرى الصحية والتعليمية والترفيهية والخدمية وقطاعات الطاقة المتمثّلة بالنفط والغاز والطاقة المتجددة.

وأشار، في حديثه، إلى الاهتمام البالغ لدولة الإمارات العربية المتحدة بقطاع الذكاء الاصطناعي من خلال العديد من المبادرات ومنها تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والعالم، وقبلها إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في العام 2017، ما جعل القطاع الحكومي يبدع في تقديم خدماته إلى الجمهور، وعمل هذا التوجّه على انتعاش القطاع الخاص، الذي أبدع هو الآخر تيمناً بالقطاع الحكومي في الدولة.

استراتيجية

والجدير بالذكر أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت في أكتوبر 2017، استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتمثل المبادرة مرحلة ما بعد الحكومة الذكية والتي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون الدولة الأفضل بالعالم في المجالات كافة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز