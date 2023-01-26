منصور بن محمد يفتتح منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أعمال الدورة الـ8 لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع: «PMI»، وهيئة كهرباء ومياه دبي، و«دي بي ورلد».

والمعهد العالمي للتعليم IIL الشريك التعليمي، وذلك تحت شعار «تعزيز جودة الحياة».

ونشر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تدوينة أمس في حسابه عبر «تويتر» جاء فيها: شهدت افتتاح منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في دورته الثامنة بحضور 2000 مشارك و55 متحدثاً من حول العالم... أصبح المنتدى منصة لأفضل الممارسات والتوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع بما يعزز من جودة الحياة، وسعداء بالتعريف بتجاربنا الإماراتية الرائدة في هذا المجال.

وكان في استقبال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لدى وصوله قاعة أرينا بمدينة جميرا، معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وحضر حفل الافتتاح، عدد من أصحاب المعالي ورؤساء ومديري عموم الهيئات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين المتخصصين في مجال إدارة المشاريع.

وتابع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والحضور فيلماً قصيراً عن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، سلط الضوء على مسيرة البناء والتنمية في إمارة دبي، التي أصبحت أحد أهم مراكز المال والأعمال، إضافة إلى مراحل تطور المنتدى، والذي نجح في ترسيخ مكانته باعتباره منصة عالمية، تستعرض أفضل الممارسات العالمية، والحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع.

وبمشاركة خبرات عالمية ذات رؤى وأفكار وإبداعات تسهم في التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى، حيث سجل المنتدى في دوراته الـ7 الماضية نجاحاً كبيراً من حيث حجم الحضور الذي تجاوز 11 ألف مشارك، من 45 دولة حول العالم، وشهد تنظيم أكثر من 180 جلسة نقاشية وكلمات رئيسية وورش عمل وزيارات فنية ودورات تدريبية.

تقنيات متسارعة

وخلال الافتتاح، ألقى الدكتور بيتر ديامانديس، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«إكس برايز»، الرائدة في مجال تصميم وإدارة المسابقات التحفيزية، الكلمة الرئيسة للمنتدى، وتحدث فيها عن التقنيات المتسارعة الرئيسة التي تسهم في إحداث تحول في كافة القطاعات، ومنها التطور المتسارع والمستمر في قدرات الحواسيب، والاتصالات وتطور تقنيات شبكات الاتصال عبر الأقمار الصناعية G5 وG6.

كما تطرق إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وصعود نماذج «ChapGPT»، والتوجه نحو الذكاء الاصطناعي، وكذلك ظهور الروبوتات للتغلب على تحدي نقص العمالة الماهرة، كما تناولت الكلمة الاستخدامات الحديثة للتقنيات الحيوية في مجال تسلسل الجينوم في العلاج الجيني، ودور التقنيات الحديثة في تعزيز الحياة الصحية للإنسان.

تكريم الرعاة

وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه معالي مطر الطاير، الشركاء المنظمين للمنتدى، وهم: معهد إدارة المشاريع PMI، وهيئة كهرباء ومياه دبي، و«دي بي ورلد»، كما كرّم سموه كلاً من: مجموعة إينوك، ونخيل، عن فئة الراعي الاستراتيجي للمنتدى، وبلدية دبي، و«فامكو»، و«قطر للتأمين» عن فئة الراعي البلاتيني.

و«مجموعة اتصالات من &e»، و«شركة ويد آدمز للمقاولات ش.ذ.م.م» عن فئة الراعي الذهبي، و«خطيب وعلمي»، وشركة «سي دي ام سميث CDM»، و«دولار لتأجير السيارات»، عن فئة الراعي الفضي.

كما شمل التكريم الرعاة في الفئات الأخرى، وهم «ساس»، و«الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة»، و«الزرعوني العالمية للمعدات»، وشركة «RTC» لهندسة الطرق والمرور، و«بلانيسوير» الراعي التكنولوجي، والمعهد العالمي للتعليم IIL الشريك التعليمي، وكرم سموه الدكتور بيتر ديامانديس المتحدث الرئيسي للمنتدى.

جولة تفقدية

وتوقف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عند جدارية كبيرة، تضمنت صوراً لـ15 مشروعاً بارزاً في دبي، مسجلين ضمن قائمة «غينيس» للأرقام القياسية، ومنها: «سكي دبي»، أكبر منتجع داخلي للتزلج في العالم، و«دبي مول»، أكبر مركز تسوق.

وبرج خليفة أطول مبنى في العالم، و«مترو دبي»، أطول مترو دون سائق في العالم، و«حديقة مراكل جاردن دبي»، أكبر حديقة أزهار طبيعية في العالم، وجيفورا دبي أطول فندق في العالم، وبرواز دبي أكبر مبنى على شكل برواز، ونافورة النخلة، أكبر نافورة في العالم، و«مكتب المستقبل»، أول مبنى تجاري مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وتضم القائمة أيضاً «ديب دايف دبي»، أعمق مسبح مخصص للغوص، و«عين دبي» أكبر عجلة مشاهدة في العالم، و«مدينة أكوافنتشر» المائية، التي تضم أكبر عدد من المنزلقات المائية، ومجمع محطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه في جبل علي، أكبر منشأة لتحلية المياه في موقع واحد، ومسار القدرة للدراجات الهوائية، أطول مسار متصل للدراجات الهوائية.

كما تشمل الجدارية حقائق وأرقاماً عن مسيرة منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في دوراته الـ7 الماضية، حيث بلغت أيام انعقاده 26 يوماً، حضرها 11000 شخص من 45 دولة، وتحدث خلاله 370 متحدثاً، ألقوا 30 كلمة رئيسة، وتضمن 26 جلسة نقاشية، و126 جلسة متزامنة، و10 ورش عمل، و33 دورة تدريبية تخصصية، و12 جلسة مغلقة، كما شهد المنتدى تنظيم 17 زيارة فنية، و16 حالة دراسة.

منصة عالمية

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يناقش منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في دورته الـ8، العديد من المحاور المتعلقة بالاتجاهات المستقبلية في إدارة المشاريع، ودورها في تعزيز جودة الحياة للسكان والزوار، والابتكار، والاستدامة في إدارة المشاريع العملاقة في المنطقة، إضافة إلى التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، والعلاقة بين تنمية المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، واقتصاديات المشاريع، وإدارة الأحداث الرياضية الكبرى.

وأضاف: تعد إدارة المشاريع من الأدوات الفعالة في إدارة الأعمال وتنظيمها في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وأسهمت المتغيرات التكنولوجية المتسارعة، في تغيير قواعد إدارة المشاريع والأعمال التجارية، والاقتصاد، ويُظهِر المنتدى كيفية تنفيذ الممارسات الذكية والمستدامة والمبتكرة في إدارة المشاريع لضمان تحقيق أفضل النتائج.

جلسات ومتحدثون

وتتضمن الدورة الثامنة للمنتدى، 35 جلسة، و5 حلقات نقاشية، و3 كلمات رئيسة، و6 جلسات متزامنة، و4 لقاءات حوارية، و 6 دورات متقدمة، و6 زيارات ميدانية، وتستقطب هذه الدورة أكثر من 2000 مشارك، وتضم قائمة المتحدثين أكثر من 55 شخصية من الأسماء البارزة عالمياً ومحلياً، بزيادة 25 % على الدورة الماضية للمنتدى، ويمثلون العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية.

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