«الاستدامة» محور «الإمارات تبتكر 2023»

المصدر: دبي- وائل نعيم

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عقدت حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع المجالس التنفيذية في الدولة، أمس، إحاطة إعلامية تم خلالها الكشف عن أبرز ملامح شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023» في نسخته الثامنة.

والتي ستركز هذا العام على محور الاستدامة، ضمن الفعاليات والأنشطة، التي يشهدها شهر فبراير المقبل، وذلك تجسيداً لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عام الاستدامة.

وتحدث في الإحاطة الإعلامية هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وعبير تهلك مديرة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ومنسقو الإمارات تبتكر في المجالس التنفيذية في الإمارات، وهم كل من:

فاطمة الزعابي من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وشيرينة لوتاه من المجلس التنفيذي في دبي، وخلود الياس من المجلس التنفيذي في الشارقة، وشوق الشامسي من المجلس التنفيذي في عجمان، وخالد الزارعي من المجلس التنفيذي في أم القيوين، وجميلة الصغيري من الديوان الأميري في الفجيرة.

رؤى

وأكدت هدى الهاشمي خلال الإحاطة الإعلامية أن «الإمارات تبتكر 2023» يركز هذا العام على محور الاستدامة، ضمن الفعاليات والأنشطة التي يشهدها طوال شهر فبراير، تجسيداً لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عام الاستدامة.

وقالت: «إن شهر الإمارات للابتكار يعكس رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تركز على محورية تعزيز ونشر وتعميم الابتكار في العمل الحكومي والمجتمع، وتقوم على أن المستقبل ملك لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه».

وأضافت: إن مبادرة «الإمارات تبتكر» تمثل أحد أضخم مهرجانات الابتكار على مستوى العالم، والذي يجمع ضمن فعالياته، الجهات والمؤسسات والأفراد المبتكرين في القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمعية.

مشيرة إلى أن شهر الإمارات للابتكار يهدف منذ إطلاقه عام 2015 إلى توحيد الجهود على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمؤسسات وأفراد المجتمع، لتعزيز ونشر ثقافة الابتكار وتحويلها إلى أسلوب حياة للمجتمع ومنهج عمل للحكومة.

مشاركة واسعة

وكشفت هدى الهاشمي أن «الإمارات تبتكر 2023» سيشهد مشاركة واسعة لمختلف الجهات الحكومية والمؤسسات في القطاعين الخاص والأكاديمي، وأفراد المجتمع على مستوى الدولة.

مشيرة إلى أن الدورة الحالية تحتضن مشاركات عالمية، لأول مرة من عدة دول منذ إطلاق الحدث، ما يعد إضافة نوعية لفعاليات هذا الحدث الوطني، وتأكيداً لما يتمتع به من سمعة عالمية، بين أفضل مهرجانات الابتكار في العالم.

وقالت عبير تهلك: إن «الإمارات تبتكر 2023» سيشهد تنظيم مئات الفعاليات الحضورية والافتراضية، التي تشمل مسابقات وعروضاً وهاكاثونات ابتكار، يتم تنظيمها في مختلف مناطق الدولة.

وتختتم فعاليات «الإمارات تبتكر 2023» بحفل ختامي للحدث الوطني الأكبر من نوعه، يتضمن تكريم الفائزين بجوائز «الإمارات تبتكر».

محاور

واستعرضت فاطمة الزعابي منسق فعاليات «الإمارات تبتكر 2023» في أبوظبي أبرز الأهداف والمحاور، التي تركز عليها الفعاليات، من خلال إشراك أفراد المجتمع في منظومة الابتكار الإماراتية، في 50 فعالية رئيسية تشمل مهرجانات وجلسات معرفية وحوارية، ومختبرات ومعارض وورش عمل وغيرها.

وتناولت شرينة لوتاه، منسق فعاليات «الإمارات تبتكر 2023» في دبي، عدداً من الفعاليات، التي سيتم تنظيمها، ومنها «حوارات الابتكار»، التي تستهدف مشاركة مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دبي، والتي تشمل فعاليات توعوية ومعرفية.

وقالت خلود الياس منسق الفعاليات في الشارقة إن الفعاليات تبدأ في 20 فبراير، وتشمل استعراض 40 مشروعاً بحثياً و27 مشروعاً ابتكارياً، وتنظيم 27 ورشة عمل رئيسية، و3 مسابقات عامة، وملتقى افتراضياً يستقطب أفراد المجتمع، إضافة إلى تنظيم مختبري ابتكار.

وذكرت شوق الشامسي منسق الفعاليات في عجمان أن الفعاليات ستركز على تنظيم معرض الابتكار الافتراضي، بحيث يمكن زيارته عبر الفضاء الرقمي، والمشاركة فيه طوال أيام الشهر، كما ستشارك 13 جهة حكومية وخاصة في تنظيم 35 فعالية.

وسلط خالد الزارعي منسق الفعاليات في أم القيوين الضوء على الفعاليات، التي تنظمها 15 جهة حكومية وخاصة في الإمارة، وتشمل عرض 30 مشروعاً مبتكراً، و20 جلسة عصف ذهني، ومعرضي ابتكار رئيسيين.

واستعرضت جميلة الصغيري منسق الفعاليات في الفجيرة المحاور الرئيسية، التي تم تصميم الفعاليات بناء عليها، وتشمل 57 فعالية في كل من محاور الصناعة والاقتصاد والتجارة، والخدمات البيئية والبلدية، والأمن والسلامة، وصناعة المحتوى والإعلام الجديد، والتعليم المستمر.

تسويق

وتشهد فعاليات «الإمارات تبتكر 2023»، تنظيم مبادرة جديدة يتم من خلالها اختيار منتجات إماراتية مبتكرة لعرضها في معرض الإمارات تبتكر، وسيتم تسويق هذه المنتجات بالتعاون مع شركة «نون» عبر منصتها «نون محلي»، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم المبتكرين الإماراتيين والمنتجات المحلية المبتكرة، وتوفير الفرصة للمبتكرين لاختبار منتجات جديدة وطرحها في الأسواق.

كما تشمل فعاليات الإمارات تبتكر تنظيم وزارة تنمية المجتمع عدداً من المبادرات والفعاليات الرئيسية، هي: مراكز التصميم المجتمعي، ومبادرة بهمتي ابتكر، ومعرض الأسر المنتجة، ومدرسة الحياة، إضافة إلى إطلاق منصة برنامج «إعداد».

فرجان دبي

وتشهد الفعاليات إطلاق شراكة بين مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ومبادرة «فرجان دبي»، بهدف تسليط الضوء على المبتكرين والمواهب الإماراتية، وسرد قصص الموهوبين والمبتكرين في الدولة بين فرجان دبي.

عبدالله البسطي: تجربة دبي في الابتكار تستحق أن تروى للعالم

أكد معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة والابتكار أصبحا مرتبطين، إذا ذكر أحدهما تبادر الآخر مباشرة إلى الذهن.

وقال معاليه إن «تجربة دبي في الابتكار»، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تستحق أن تروى للعالم، لأنها تجسد أفضل مثال لما يمكن للابتكار أن يحققه بقدرات الإنسان والمكان.

ولذلك نعتز بالمشاركة الواسعة، التي خططت لها مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دبي، خلال فعاليات دورة هذا العام.

كما نسعد بالمشاركة الواسعة من القطاع الخاص، ترسيخاً لمفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ونرحب كذلك بالمشاركات الدولية، التي تجسد رسالة الدولة في وضع الابتكار بخدمة مستقبل الإنسانية جمعاء.

وأضاف معاليه: إن انعقاد فعاليات «الإمارات تبتكر 2023» بدورتها الـ 8 على مستوى الدولة، هو تجسيد عملي للأولوية، التي تعطيها الدولة وقيادتها الرشيدة لمفاهيم الابتكار.

والتي كانت عنواناً لتجربة الدولة التنموية الفريدة على مدار العقود الـ 5 الماضية، وتجسد النجاح فيها من خلال المراكز المتقدمة، التي حققتها في مؤشرات الابتكار العالمية.

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