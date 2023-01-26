مسؤولون: الابتكار ثقافة راسخة

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أكد مسؤولون أن الابتكار ثقافة راسخة ومتطورة ضمن منهج العمل الحكومي في الإمارات، مشيرين إلى أن «الإمارات تبتكر» يسهم في تقديم نماذج فريدة من المشاريع المبتكرة.

وقالت أسماء راشد بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة الشارقة: إن الابتكار ثقافة راسخة ومتطورة ضمن منهج العمل الحكومي في إمارة الشارقة، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تجعل من العلم والمعرفة والتنمية المستدامة عناصر التقدم الرئيسية، والتي تحفز الابتكار وتجعل منه ثقافة وأسلوب عمل.

حدث وطني

وقال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة: إن فعاليات الإمارات تبتكر 2023 أصبحت حدثاً وطنياً هاماً يحتفي بالمبتكرين، ويسهم في تقديم نماذج فريدة من المشاريع المبتكرة التي تواكب الرؤية المستقبلية للدولة، وتعزز تنافسيتها في القطاعات الحيوية لخدمة الإنسان ونماء الوطن.

وأضاف: ستكون فعاليات الإمارات تبتكر هذا العام، خطوة متجددة في دعم مسيرة الدولة نحو الريادة، وتفعيل دورها كمنصة عالمية للابتكار، ودعم مكانتها ومؤشراتها في تقارير التنافسية العالمية.

استشراف المستقبل

وأكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة، أن شهر الإمارات للابتكار يمثل فرصة لمراجعة إنجازاتنا الابتكارية في ضوء الاستراتيجية الوطنية واستشراف المستقبل لتقديم أفكار وتصميم حلول وبرامج تتناسب مع طبيعة التحديات المتوقعة، ولتعزيز ثقافة الابتكار في شتى نواحي ومفاصل المجتمع.

وقال: إن استدامة اقتصادنا الوطني وارتقاءنا على سلم التنافسية العالمية وترسيخ مكانتنا في مسيرة الحضارة الإنسانية، يستوجب أن نكون عند مستوى الطموح وأن نسخر إمكانياتنا وقدراتنا، والتي لم تألُ قيادتنا الرشيدة في توفير مقومات نجاحها لنصنع الفارق، ونساهم في تحسين جودة الحياة ورخاء البشرية.

تحفيز

وأفاد محمد سرور النقبي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، بأن شهر الإمارات للابتكار يدعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار، إلى جانب تحفيز القطاعين الحكومي والخاص والأفراد على تبني ممارسات الابتكار.

مشيراً إلى أن الابتكار أصبح ركيزة للعمل الحكومي في دولة الإمارات من خلال تبني وتطبيق مبادئ الابتكار والبحث عن حلول للتحديات بطرق غير تقليدية وبأدوات مستقبلية.

عمل مشترك

وقال مبارك حمد المهيري وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: نؤمن بأهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك الهادف لترسيخ مفاهيم الابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على تلبية متطلبات القطاعات ذات الأولوية الوطنية في المستقبل.

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