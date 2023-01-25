سلطان النيادي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية 26 فبراير

المصدر: البيان

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كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الأربعاء، أن مهمة "سبيس إكس كرو 6"، التي يشارك فيها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بصفة اختصاصي البعثة، ستنطلق إلى محطة الفضاء الدولية 26 فبراير المقبل في تمام الـ11.07 صباحاً بتوقيت الامارات.

وتنطلق مركبة الفضاء "سبيس إكس دراجون انديفور"، من المجمع "A39" بقاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية، لتنطلق المهمة التي تستمر مدة 6 أشهر، فيما ستكون هناك 3 فرص للإطلاق يمكن عبرها الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، وبنجاح المهمة ستصبح الإمارات ضمن 11 دولة في العالم أنجزت مهمة طويلة الأمد على متنها.

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