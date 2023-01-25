نصائح مهمة لأوقات هطول الأمطار الغزيرة

المصدر: البيان

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تعيش الإمارات هذه الأيام حالة جوية خاصة، حيث تشهد معظم أنحاء الدولة أمطاراً تتفاوت بين غزيرة ومتوسطة، وفقاً لما أعلنه المركز الوطني للارصاد.. «البيان» تستعرض معكم نصائح وإجراءات حددها خبراء الأرصاد، أثناء هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات والصواعق الرعدية، سواء كنت في المنزل أو خارجه أو أثناء قيادة السيارة:

إذا كنت في المنزل:

1. راقب التغيرات الجوية، واستمع إلى نشرات الأحوال الجوية ووسائل الإعلام الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

2. تفقد قنوات تصريف المياه والمناهل حتى لا تتجمع المياه قدر الإمكان.

3. قم بفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة المنزلية، لحمايتها من مرور التيار الكهربائي في حال مرور الصاعقة من خلال شبكة المنزل.

4. تجنب لمس المعادن والأجهزة الكهربائية والهواتف ولا تستخدم صنابير المياه أو أي مياه موصلة بنظام السباكة، فالرعد يمكن أن يصيب الأسلاك والأنابيب.

5. لا تغادر المنزل إلا للضرورة القصوى.

6. ابتعد عن النوافذ الزجاجية والأبواب.

7. عدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل.

8. نفذ التعليمات والإرشادات في الحال إذا سمعت أمراً بالإخلاء عن طريق إحدى وسائل الإعلام أو الجهات الأمنية المختصة بالدولة، وتأكد من سلامتك وسلامة أفراد عائلتك.

9. افصل التيار الكهربائي وأغلق شبكة المياه عند حدوث الأعاصير.

10. تجنب الاستحمام قدر الإمكان، لأن التوصيلات الصحية في دورة المياه يمكن أن توصل الشحنات الكهربائية من الصاعقة.

إذا كنت في الخارج:

1. تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية والمنفردة وأعمدة الكهرباء والاتصالات.

2. لا تحاول السير قرب الشواطئ أو المياه المتدفقة ومجاري الأودية والسدود أو البرك.

3. حاول أن تجد مكاناً آمناً وابقَ بعيداً عن خطوط الطاقة الكهربائية عند هطول الأمطار الغزيرة، فانقطاعها لا يعني أنها آمنة.

4. ابتعد عن المياه المتدفقة ومجاري الأودية، وخاصة إذا كنت تسبح في البحر.

5. قم بإعداد وسائل ومعدات الإطفاء المناسبة، لأن الصواعق قد تعمل على إشعال الحرائق.

6. تجنب استخدام الهواتف المتحركة إلا عند الضرورة القصوى، وخصوصاً أثناء حدوث العواصف الرعدية.

7. استعمل الهاتف الثابت للطوارئ إذا كنت في مكان مفتوح، وانتبه إلى أن استعمال الهواتف المحمولة أو اللاسلكية آمنة فقط داخل المنزل ويجب عدم استخدامها في الخارج.

8. لا تحاول إعادة الكهرباء في حالة انقطاعها، وسارع بالاتصال بالجهات المعنية لمساعدتك.

9. لا تغادر المنزل إلا بعد أن تتأكد من هدوء الوضع، وتابع النشرات الجوية عبر وسائل الإعلام المحلية.

10. نفذ التعليمات والإرشادات إذا سمعت أمراً بالإخلاء من الجهات المختصة بالدولة، وتأكد من سلامتك وسلامة أفراد عائلتك.

إذا كنت تقود سيارتك:

1. راقب التغيرات الجوية، واستمع إلى نشرات الأحوال الجوية عبر المذياع.

2. توخَ الحيطة والحذر خلال التغيرات الجوية التي تحدث في الطريق فجأة.

3. خفف السرعة ولا تتجاوز المركبات الأخرى وقم بتشغيل الأضواء.

4. لا تستخدم السيارة للتنقل في المناطق المغمورة بالمياه، فالمياه الجارفة يمكن أن تفقدك السيطرة على المركبة.

5. اترك مسافة كافية بين المركبات.

6. لا تستخدم الإشارات التحذيرية إلا للتنبيه، واستخدم دائماً المساحات للزجاج الأمامي والخلفي لتوضيح الرؤية لك.

7. أوقف المركبة خارج الطريق في حال استدعت الحاجة لإيقافها نهائياً، واتصل بعائلتك لطمأنتهم عليك.

8. كن حذراً أثناء القيادة وخصوصاً في الطرقات المغمورة بالمياه، ما قد يؤدي لحدوث انزلاقات للمركبة، وعدم السيطرة عليها.

9. لا تعبر المياه المتدفقة التي قد تكون أعلى من ارتفاع الركب في حالة انقطاع التيار الكهربائي أثناء هطول الأمطار الشديدة.

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