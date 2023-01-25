الداخلية تؤكد الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تتأثر به الدولة

المصدر: البيان

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اطلعت اللجنة العليا الدائمة للأمن الداخلي بوزارة الداخلية، على إجراءات الاستعداد والجاهزية "الاستباقية" التي تم اتخاذها من قبل أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والشركاء على مستوى الدولة للتعامل مع المنخفض الجوي الحالي، الذي تتأثر به الدولة لتقليل احتمالية حدوث أي أضرار قد تنتج عنه، ووجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة وتفعيل الخطط ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع اللجنة لعام 2023، الذي عقد صباح اليوم برئاسة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية "عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد"، وبحضور القادة العامين للشرطة والمديرين العامين أعضاء اللجنة، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، وحضور مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وممثلي الشركاء الاستراتيجيين من وزارة الطاقة والبنية التحتية، والمركز الوطني للأرصاد.

تم خلال الاجتماع الاستماع إلى شرح موجز عن آخر مستجدات المنخفض الجوي والإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة بموجب الخطط الوطنية المعتمدة، ومدى الاستعداد والجاهزية من مختلف أجهزة الوزارة للتعامل مع هذه الحالة.

كما تم الاطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لضمان الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي حادث طارئ وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، واستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

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