منصور بن محمد يفتتح الدورة الثامنة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

المصدر: البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، اليوم (الأربعاء)، أعمال الدورة الثامنة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع: "PMI "، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودي بي ورلد، والمعهد العالمي للتعليم IIL الشريك التعليمي، وذلك تحت شعار "تعزيز جودة الحياة".

وتستقطب الدورة الحالية للمنتدى أكثر من 2000 مشارك، و55 متحدثاً عالمياً وإقليمياً، من خلال 50 جلسة وحلقة نقاشية وكلمة رئيسية، تتناول العديد من المحاور المتعلقة بالاتجاهات المستقبلية في إدارة المشاريع، ودورها في تعزيز جودة الحياة للسكان والزوار.

وكان في استقبال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لدى وصوله قاعة أرينا بمدينة جميرا، معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وحضر حفل الافتتاح، عدد من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومديري عموم الهيئات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين المتخصصين في مجال إدارة المشاريع.

وتابع سموه والحضور فيلماً قصيراً عن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، سلط الضوء على مسيرة البناء والتنمية في إمارة دبي، التي اصبحت إحدى أهم مراكز المال والأعمال، إضافة إلى مراحل تطور المنتدى، الذي نجح في ترسيخ مكانته باعتباره منصة عالمية، تستعرض أفضل الممارسات العالمية، والحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع، بمشاركة خبرات عالمية ذات رؤى وأفكار وإبداعات تساهم في التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى، حيث سجل المنتدى في دوراته السبع الماضية نجاحاً كبيراً من حيث حجم الحضور الذي تجاوز 11 ألف مشارك، من 45 دولة حول العالم، وشهد تنظيم أكثر من 180 جلسة نقاشية وكلمات رئيسية وورش عمل وزيارات فنية ودورات تدريبية.

وخلال الافتتاح، ألقى الدكتور بيتر ديامانديس، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "إكس برايز"، الرائدة في مجال تصميم وإدارة المسابقات التحفيزية، الكلمة الرئيسة للمنتدى، تحدث فيها عن التقنيات المتسارعة الرئيسة التي تسهم في إحداث تحول في كافة القطاعات، ومنها التطور المتسارع والمستمر في قدرات الحواسيب، والاتصالات وتطور تقنيات شبكات الاتصال عبر الأقمار الصناعية G5 و G6، كما تطرق إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وصعود نماذج (ChapGPT)، والتوجه نحو الذكاء الاصطناعي، وكذلك ظهور الروبوتات للتغلب على تحدي نقص العمالة الماهرة، كما تناولت الكلمة الاستخدامات الحديثة لتقنيات الحيوية في مجال تسلسل الجينوم في العلاج الجيني، ودور التقنيات الحديثة في تعزيز الحياة الصحية للإنسان.

تكريم الرعاة

وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه معالي مطر الطاير، الشركاء المنظمين للمنتدى، وهم معهد إدارة المشاريع PMI، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودي بي ورلد، كما كرّم سموه كلاً من مجموعة إينوك، ونخيل، عن فئة الراعي الاستراتيجي للمنتدى، وبلدية دبي، و"فامكو، و"قطر للتأمين" عن فئة الراعي البلاتيني، ومجموعة اتصالات من "&e" و"شركه ويد آدمز للمقاولات ش.ذ.م.م" عن فئة الراعي الذهبي، و"خطيب وعلمي"، وشركة "سي دي ام سميث CDM"، و"دولار لتأجير السيارات"، عن فئة الراعي الفضي، كما شمل التكريم الرعاة في الفئات الأخرى، وهم "ساس"، و"الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة"، و"الزرعوني العالمية للمعدات"، وشركة "RTC" لهندسة الطرق والمرور، و"بلانيسوير" الراعي التكنولوجي، والمعهد العالمي للتعليم IIL الشريك التعليمي، وكرم سموه الدكتور بيتر ديامانديس المتحدث الرئيسي للمنتدى.

جولة تفقدية

وتوقف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عند جدارية كبيرة، تضمنت صوراً لـ 15 مشروعاً بارزاً في دبي، مسجلين ضمن قائمة "غينيس" للأرقام القياسية، ومنها "سكي دبي"، أكبر منتجع داخلي للتزلج في العالم، و"دبي مول"، أكبر مركز تسوق، وبرج خليفة أطول مبنى في العالم، و"مترو دبي"، أطول مترو دون سائق في العالم، و"حديقة مراكل جاردن دبي"، أكبر حديقة أزهار طبيعية في العالم، وجيفورا دبي أطول فندق في العالم، وبرواز دبي أكبر مبنى على شكل برواز، ونافورة النخلة، أكبر نافورة في العالم، و"مكتب المستقبل"، أول مبنى تجاري مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتضم القائمة أيضا "ديب دايف دبي"، أعمق مسبح مخصص للغوص، و"عين دبي" أكبر عجلة مشاهدة في العالم، و"مدينة أكوافنتشر" المائية، التي تضم أكبر عدد من المنزلقات المائية، ومجمع محطات انتاج الطاقة وتحلية المياه في جبل علي، أكبر منشأة لتحلية المياه في موقع واحد، ومسار القدرة للدراجات الهوائية، أطول مسار متصل للدراجات الهوائية.

كما تشمل الجدارية حقائق وأرقام عن مسيرة منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في دوراته السبع الماضية، حيث بلغت أيام انعقاده 26 يوماً، حضرها 11000 شخص من 45 دولة، وتحدث خلاله 370 متحدثاً، ألقوا 30 كلمة رئيسة، وتضمن 26 جلسة نقاشية، و126 جلسة متزامنة، و10 ورش عمل، و33 دورة تدريبية تخصصية، و12 جلسة مغلقة، كما شهد المنتدى تنظيم 17 زيارة فنية، و16 حالة دراسة.

منصة عالمية

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يناقش منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في دورته الثامنة، العديد من المحاور المتعلقة بالاتجاهات المستقبلية في إدارة المشاريع، ودورها في تعزيز جودة الحياة للسكان والزوار، والابتكار، والاستدامة في إدارة المشاريع العملاقة في المنطقة، إضافة إلى التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، والعلاقة بين تنمية المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، واقتصاديات المشاريع، وإدارة الأحداث الرياضية الكبرى.

وأضاف: "تعد إدارة المشاريع من الأدوات الفعالة في إدارة الأعمال وتنظيمها في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وساهمت المتغيرات التكنولوجية المتسارعة، في تغيير قواعد إدارة المشاريع والأعمال التجارية، والاقتصاد، ويُظهِر المنتدى كيفية تنفيذ الممارسات الذكية والمستدامة والمبتكرة في إدارة المشاريع لضمان تحقيق أفضل النتائج".

جلسات ومتحدثون

وتتضمن الدورة الثامنة للمنتدى، (35) جلسة، و(5) حلقات نقاشية، و(3) كلمات رئيسة، و(6) جلسات متزامنة، و(4) لقاءات حوارية، و(6) دورات متقدمة، و(6) زيارات ميدانية، وتستقطب هذه الدورة أكثر من 2000 مشارك، وتضم قائمة المتحدثين أكثر من 55 شخصية من الأسماء البارزة عالمياً ومحلياً، بزيادة 25% على الدورة الماضية للمنتدى، ويمثلون العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية.

ويتقدم المتحدثين معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة ناصر فهد الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وسعادة المهندس رامي بن اسماعيل جلي، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان للمشاريع والصحة العامة في المملكة العربية السعودية، وسعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول.

كذلك تتضمن قائمة أبرز المتحدثين كلا من: سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، وسعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وسعادة أحمد عبد الكريم جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، وسعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية "معاً" في أبوظبي، وسعادة خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومتحدثين آخرين من شركات ومؤسسات محلية وعالمية بارزة.

حضور عالمي

كما يشارك بالحديث خلال المنتدى: الدكتور بيتر ديامانديس، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "إكس برايز"، الرائدة في مجال تصميم وإدارة المسابقات التحفيزية، الحاصل على لقب أحد أفضل خمسين شخصية قيادية في العالم وفق تصنيف مجلة "فورتشن"، والبروفيسور جيريمي بايلينسون، المدير المؤسس لمختبر التفاعل البشري الافتراضي في جامعة ستانفورد، وأنطونيو نيتو رودريغيز المتخصص في القيادة الفكرية وهو مؤلف وأستاذ جامعي في تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات، وجينيفر ثارب، رئيسة مجلس الإدارة في معهد إدارة المشاريع، وعضو مجلس إدارة قانوني، والدكتور جون أوشيا، كبير الخبراء التقنيين في شركة ديل للتكنولوجيا، ومارغا هوك، مؤلّفة في مجال الأعمال التجارية والاستدامة، والبروفيسور كارلو راتي، مدير في مختبر "سنسيبل سيتي" التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والشريك المؤسس لمكتب "كارلو راتي أسوتشاتي".

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