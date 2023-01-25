قرقاش: حماية واحترام المعتقدات أولوية

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن التصرفات المشينة للمتطرفين تجاه القرآن الكريم تبرز اختلاف منظومة القيم بين المجتمعات وتظهر عدم التوزان في تناولها،مؤكد على أولوية حماية واحترام المعتقدات التي يجب أن تضمنها المجتمعات المتحضرة.

وقال معاليه عبر حيابه في «تويتر»:«التصرفات المشينة للمتطرفين تجاه القرآن الكريم تبرز اختلاف منظومة القيم بين المجتمعات وتظهر عدم التوزان في تناولها ففي الوقت الذي تحمي بعض الأنظمة هذه الأفعال بحجة حرية الرأي تروج لقيمها باعتبارها مرجعية إنسانية. حماية واحترام المعتقدات أولوية يجب أن تضمنها المجتمعات المتحضرة».

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