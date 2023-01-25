بلديات مدن الشارقة ترفع العلم الأحمر على الشواطئ

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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رفعت بلديات مدن الشارقة وخورفكان وكلباء العلم الأحمر على شواطئها وذلك نتيجة لعدم استقرار حالة الطقس، كما أن فرق العمل لدى تلك البلديات أكدت جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية غير المستقرة، وذلك من خلال تجهيز الآليات والعدد الكافي من العمال من أجل سحب تجمعات المياه في الطرق والمناطق المنخفضة، كما دعت تلك البلديات إلى ضرورة التواصل والإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار أو لأي أضراراً أخرى، فيما دعا (الأرصاد الوطني) إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على مناطق متفرقة تؤدي الى تدني الرؤية الافقية وتطاير بعض الأجسام الصلبة.

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