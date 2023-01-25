رئيس الدولة يصل إلى باكستان ويبحث مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى مدينة رحيم يار خان في زيارة إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وكان فى مقدمة مستقبلى صاحب السمو رئيس الدولة لدى وصوله إلى المطار دولة شهباز شريف رئيس وزراء باكستان وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الباكستانيين.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة شهباز شريف رئيس وزراء باكستان الصديقة العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وباكستان وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما..إضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك.

ورحب دولة شهباز شريف - خلال اللقاء - بزيارة سموه إلى باكستان، مؤكداً أن الزيارة تمثل دافعاً قوياً نحو تنمية علاقات البلدين وتأتي في إطار اهتمامهما المشترك بترسيخها وتنميتها.

واستعرض سموه ودولة شهباز شريف مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من أوجه التعاون التي تتماشى مع جهود تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

من جانبه عبر دولة شهباز شريف عن اعتزاز بلده بعلاقات الصداقة التاريخية الراسخة التي تجمعها مع دولة الإمارات، معرباً عن شكره وتقديره للدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات إلى باكستان في مختلف الظروف وخاصة المجالات التنموية.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني و سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

فيما حضره من الجانب الباكستاني .. معالي مريم اورنغزيب وزيرة الإعلام والإذاعة الباكستانية وطارق فاطمي مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء ومحسن رضا نقفي رئيس الوزراء المؤقت لإقليم البنجاب وعدد من المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز