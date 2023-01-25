سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على عجمان

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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هطلت ظهر اليوم أمطار خفيفة ومتوسطة مصحوبة بالرعد على مناطق متفرقة من عجمان و لفترات متفاوتة وأحيانا متقطعة ، وما زالت متواصلة ، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ، ولا تزال السماء غائمة ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة ، ، فيما أعلنت بلدية عجمان استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة اليوم الأحوال الجوية ، فيما دعت ادارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان السائقين الى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة عند تساقط الامطار او في الاجواء المضطربة أو في حال حدوث الضباب الامر الذي يؤدي الى انعدام الرؤية، اضافة الى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية تجنبا لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وارواح مستخدمي الطريق .

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