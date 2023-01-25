انطلاق الدورة الـ 8 من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع تحت شعار «تعزيز جودة الحياة»

المصدر: البيان

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انطلقت صباح اليوم الدورة الـ 8 من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، تحت شعار «تعزيز جودة الحياة»، وتنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع: PMI، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودي بي ورلد، ويشارك في المنتدى، متحدثون بارزون على المستويين العالمي والمحلي، يمثلون مختلف المجالات، وتضم القائمة أكثر من 55 شخصية من الأسماء البارزة عالمياً ومحلياً، بزيادة 25 % على الدورة الماضية للمنتدى، ومن أبرز المتحدثين معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

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