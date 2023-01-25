«أوقاف دبي» تجدّد حصولها على 3 شهادات للمواصفات العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي عن إعادة اعتمادها ثلاثاً من شهادات المواصفات العالمية «الآيزو» بعد عملية تدقيق ودراسة أجرتها شركة «بيرو فيريتاس» لضمان تطبيق المؤسسة شروط الحصول على الشهادات.

تسلّم الشهادات خالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، من مروان العريضي، مدير إدارة المصادقة بشركة «بيرو فيريتاس»، حيث شملت شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، وشهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001:2015، وشهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001:2018.

وأكد خالد آل ثاني أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسيرة المؤسسة في تحقيق الريادة والتميز والاستمرار بالالتزام بتقديم خدمات ذات جودة عالمية ضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة، لافتاً إلى أن المؤسسة حصلت على تجديد شهادات الآيزو الثلاث بعد اجتياز عملية المراجعة الشاملة، التي شملت تدقيق أنظمتها وعملياتها وخدماتها لإعادة الاعتماد، ونتيجة توافقها مع المتطلبات وعمليات التقييم الصارمة للآيزو.

وقال آل ثاني إن المؤسسة تواصل تطبيق متطلبات المواصفات العالمية لتحقيق سياسة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية لغايات التطوير وتحسين الأداء المستمر، وتحقيق متطلبات رضا المتعاملين، مبيناً أن الإنجاز يعود إلى التزام الموظفين العاملين في كل إدارات وأقسام المؤسسة، ويمثل دافعاً للمضي قدماً في مسيرة التنمية والريادة، وينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تطوير أداء القطاع الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.

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