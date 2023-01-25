حاكم عجمان يعزي في وفاة محمد الأنصاري

المصدر: عجمان - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد أحمد محمد الأنصاري، والد كل من إبراهيم والدكتور عبدالله وعبدالرحمن محمد الأنصاري.

مواساة

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان، أمس، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعبدالله أمين الشرفاء، المستشار بديوان الحاكم، وطارق بن غليطة، مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.

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