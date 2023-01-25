احتفال بختام مسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم في دورتها الـ 23

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بختام فعاليات مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الثالثة والعشرين.

وذلك بمقر جمعية النهضة النسائية بدبي، بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للمتسابق سيف محمد علي ناشر السويدي، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن راعية المسابقة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

ونيابة عن المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، ألقى أحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة الإعلام بالجائزة المتحدث الرسمي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم كلمة قال فيها:

نجتمع اليوم وكعادة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم كل عام لتكريم أبنائنا حفظة كتاب الله ممن شاركوا في التصفيات النهائية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في نسختها الثالثة والعشرين، هذه المسابقة المباركة التي ولدت قبل 23 عاماً وفتحت أبواب التنافس بين المواطنين والمقيمين على أرض دولتنا الحبيبة ذكوراً وإناثاً في أعظم مجالات التنافس وهو حفظ القرآن الكريم، لتستمر مسيرة الخير والبركة وخدمة كتاب الله وحفظته في دولة الإمارات بتشجيع ودعم من قيادتنا الرشيدة.

وأضاف: يأتي احتفالنا بختام هذه الدورة من المسابقة ونحن في عام الاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس هذه الجائزة المباركة والشجرة الوارفة الظلال التي تفرعت وأثمرت مسابقات وفعاليات وأنشطة وبرامج متنوعة كلها تصب في خدمة كتاب الله وحفظته في جميع أنحاء العالم.

وبلغ عدد المشاركين في التصفيات النهائية من جميع مدن الإمارات 48 متسابقاً من الذكور و54 متسابقة من الإناث من خلال فروع المسابقة الستة وهي، فرع القرآن الكريم كاملاً، وفرع عشرين جزءاً وفرع عشرة أجزاء وفرع خمسة أجزاء للمواطنين وفرع خمسة أجزاء للمقيمين ممن لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات، ثم فرع ثلاثة أجزاء للمواطنين الذين لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز