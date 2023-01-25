محمد بن زايد يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين أعضاء في «تنفيذي أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة ووام

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين عدد من أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ونص المرسوم على تعيين محمد علي الشرفاء عضو المجلس التنفيذي رئيساً لدائرة البلديات والنقل، وتعيين منصور إبراهيم المنصوري عضواً في المجلس التنفيذي رئيساً لدائرة الصحة وتعيين أحمد تميم هشام الكتاب عضواً في المجلس التنفيذي رئيساً لدائرة الإسناد الحكومي، وتعيين أحمد جاسم الزعابي عضواً في المجلس التنفيذي رئيساً لدائرة التنمية الاقتصادية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينة عبر «تويتر»: «نشكر أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي السابقين لجهودهم المخلصة.. ونرحب بالأعضاء الجدد ونتمنى لهم التوفيق في رفد العمل الحكومي في الإمارة بمزيد من الأفكار والرؤى التي تسهم في تعزيزه وتطويره لمصلحة المجتمع والوطن».

مسيرة

وعمل منصور إبراهيم المنصوري عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الصحة ـ أبوظبي، رئيساً تنفيذياً للعمليات في مجموعة «جي 42» منذ عام 2020 وكجزء من مهامه في المجموعة، تولى مسؤولية شــؤون المجموعـة ووحداتهـا التشـغيلية من ناحية الشراكات الاستراتيجية والابتكار وبناء القدرات وكفاءة الأعمال وتحسـين الإيرادات وتطوير العلامة التجارية والثقافة المؤسسية واكتشاف الكفاءات والمواهب وتوجيههــا لإعداد قادة مستقبليين للمجموعة.

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة «إنجازات» منذ عام 2021 كما يشغل عضوية مجلس إدارة كل من مجموعة «ملتيبلاي» ومجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» منذ 21 مارس 2021 وشركة رأس الخيمة للاستثمار منذ مارس 2022 وعضوية المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وشغل المنصوري منصب المدير العام لـ«المجلس الوطني للإعلام» بين عامي 2015 و2020 ومدير مكتب الاتصال الحكومي التابع للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بين عامي 2011 و2014 ومدير خدمات دعم الأعمال التجارية في شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» ومدير تطوير الأعمال في الشركة نفسها بين عامي 2008 و2011.

كما عمل المنصوري مهندساً للنظم والشبكات في شركة ادغاز من 2004 وحتى 2006 وكان عضواً في مجلس إدارة كل من فندق قصر الإمارات بين عامي 2012 و2015 ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بين 2015 و2018 وشركة ايميد نيشين أبوظبي.

ويحمل المنصوري درجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية الأمنية، وإدارة الموارد الوطنية من كلية الدفاع الوطني، وشهادة البكالوريوس في هندسة علم الحاسوب من جامعة توليدو في أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما حصل على العديد من الشهادات المتخصصة مثل شهادة الإدارة التنفيذية للمناصب العليا من كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة، وشهادة قيادة استراتيجية الابتكار من معهد ماساتشوستس في الولايات المتحدة، وشهادة إدارة الأداء من المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.

سيرة

وعمل أحمد تميم الكتاب عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي رئيساً لدائرة المكتب التنفيذي في شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك منذ أكتوبر عام 2020 وعضو مجلس إدارة كل من شركة أدنوك للتوزيع منذ مارس 2021 ومصرف الإمارات للتنمية منذ 5 سبتمبر 2020.

وشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الاستراتيجيات في شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك بين عامي 2018 و2020 ومدارس أدنوك بين عامي 2017 و2020 ونائب الرئيس للتميز المؤسسي في شركة أبوظبي للصناعة والغازات المحدودة جاسكو بين عامي 2008 و2016.

وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة وبكالوريوس في العلوم المالية من جامعة جورج ماسون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعمل أحمد جاسم الزعابي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رئيساً لمجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي منذ 2021.

جهود

ويتمتع محمد علي الشرفاء رئيس دائرة البلديات والنقل بسلم وظيفي ممتد مع المناصب الحكومية في دولة الإمارات، سواء في الإدارة التنفيذية لإمارة أبوظبي أو الشركات المملوكة للحكومة.

وكان الشرفاء يتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، في المجلس المنتهية مهامه، ويحتفظ بالكثير من المناصب، فهو يشغل رئيس مجلس إدارة كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، منذ يناير 2022 ومجموعة الاتحاد للطيران منذ أغسطس 2021 وصندوق خليفة لتطوير المشاريع منذ مارس 2020.

كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة كل من سوق أبوظبي العالمي منذ أكتوبر 2021 وشركة المقاولون الخليجيون، والمجموعة الشرقية المتحدة وعضوية المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ولدى الشرفاء خبرة تمتد إلى 10 سنوات في إدارة الأعمال، شغل فيها العديد من المناصب ومنها رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من عام 2019 وحتى يناير 2023 والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية.

وتولى الشرفاء منصب الرئيس المشارك في مجلس الأعمال الإماراتي والمملكة المتحدة في مجموعة الرعاية الصحية بين عامي 2017 و2020 والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في مستشفى دانة الإمارات ومحلل مالي أول في جهاز أبوظبي للاستثمار بين 1993 و2000.

وحصل الشرفاء على شهادة القيادة التنفيذية العليا عام 2019 من كلية هارفارد للأعمال، وماجستير إدارة أعمال عام 2009 من كلية لندن للأعمال.

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