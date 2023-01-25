تدشين مركز تجربة المتعاملين الجديد التابع لشركة «إيتون» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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افتتح معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مركز تجربة المتعاملين الجديد التابع لشركة إيتون الشرق الأوسط المتخصصة في إدارة الطاقة، وذلك في مجمع الصناعات الوطنية بجبل علي بدبي.

حضر الافتتاح الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لـ «سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة»، وعبدالله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد – الإمارات»، وعدد من كبار المسؤولين في شركة إيتون في أوروبا والشرق الأوسط، وفرانك جوزيف مستشار الشؤون التجارية لدى القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في دبي.

وهنأ معالي سعيد الطاير شركة إيتون على افتتاح مركز تجربة المتعاملين وسلط الضوء على دور الشركة في مساعدة متعامليها في الإمارات على إدارة الطاقة من خلال حلول ذكية إضافة إلى استثمارات إيتون في مجال الاستدامة.

وأعرب معاليه عن سعادته بتدشين مركز تجربة المتعاملين التابع لشركة إيتون الشرق الأوسط الذي يعد أول مركز ابتكار تنفذه الشركة خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وقال:

«أود أن أهنئكم على هذا الإنجاز المميز ويشكل هذا المركز المتطور إضافة نوعية جديدة في هذا المجال وسيسمح لشركة إيتون بتوفير مجموعة واسعة من موارد التدريب الحضوري والافتراضي لمتعامليها في العديد من المجالات المختلفة بما في ذلك التصاميم والتقنيات وأفضل الممارسات في تطبيقات الطاقة. وفي إطار التزام «كهرباء دبي» بتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي في الإمارات والمنطقة فإن استثمار إيتون يشكل خطوة إيجابية».

نجاح

من جانبه قال عبدالله بن دميثان: إن «إيتون» تعد واحدة من قصص النجاح لمجمع الصناعات الوطنية التابع لـ «دي بي ورلد» ودور «إيتون» الاستراتيجي في تعزيز المنطقة الصناعية.

وأضاف: «يعد إطلاق مركز تجربة المتعاملين التابع لإيتون دليلاً بارزاً على التوجه الهادف والطموح للإمارات لتوليد الطاقة النظيفة بنسبة 30 بالمائه بحلول عام 2030».

التزام

قال أشرف يحيى المدير العام لشركة إيتون الشرق الأوسط، إن مركز تجربة المتعاملين يؤكد التزام إيتون المستمر نحو الإمارات التي تعد سوقاً مهمة بالنسبة للشركة ومركزاً إقليمياً للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وينسجم تأسيس هذا المركز مع التزام إيتون بتحقيق الريادة التقنية العالمية من خلال تركيزها على الابتكار ومساعدة عملائنا في التعامل مع تحديات إدارة الطاقة، حيث نوفر تقنيات تساعد عملائنا في جميع أنحاء المنطقة على إدارة الطاقة بشكل أكثر كفاءة واستدامة وأمان.

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