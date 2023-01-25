ولي عهد رأس الخيمة يشيد بدعم القيادة لجهود تحفيظ القرآن

المصدر: رأس الخيمة - وام

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شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، التصفيات النهائية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الحادية والعشرين التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وذلك في مسجد الشيخ زايد في رأس الخيمة.

وأشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي باهتمام القيادة الوطنية ودعمها لجهود المراكز والقائمين على تحفيظ القرآن للأجيال والنشء وتنشئتهم التنشئة الصحيحة والعناية بكتاب الله عز وجل والاهتمام بحفظته والرعاية المستمرة لهم، مثمناً الجهود التي قامت بها اللجنة المنظمة للجائزة لإنجاح وإخراج النسخة الحادية والعشرين لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم على الوجه المرجو منها.

مشاركون

وبلغ إجمالي عدد المشاركين في المسابقة - التي تقام تحت شعار «ولاء ووفاء» - 1400 متسابق ومتسابقة من 52 جنسية، فيما تأهل إلى التصفيات النهائية 441 متسابقاً ومتسابقة في مختلف أفرع مسابقات الجائزة.

وكان في استقبال سموه، الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه والدكتور أحمد إبراهيم سبيعان أمين عام جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم رئيس اللجنة العليا المنظمة وعدد من المسؤولين في الجائزة فيما رافق سموه الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي بمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي.

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