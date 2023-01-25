جبل جيس .. قمة المغامرة في أجمل شتاء بالعالم

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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تشهد قمة جبل جيس في رأس الخيمة، على مدار العام نشاطاً في حركة الرحلات الخارجية والاستمتاع ببرودة الطقس وخاصة بالقمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات.

كوجهة مفضلة لآلاف العائلات والسياح، ليزيد شتاء الإمارات الأجمل في العالم، روعة بتفاصيل الطبيعة الخلابة التي تقدمها لزوار تلك المواقع السياحية، في ظل انخفاض درجات الحرارة وتحسن الحالة الجوية وسط أجواء رائعة ونسمات باردة، لما تتميز به تلك المناطق من طبيعة خلابة.

حيث سجلت قمة جبل جيس، 2.8 درجة مئوية، خلال الساعة الخامسة و15 دقيقة من صباح أمس، بحسب بيانات المركز الوطني للأرصاد في الدولة.

وتتربع قمة جبل جيس على ارتفاع يبلغ 1934 متراً، كأعلى قمة في الإمارات، لتقدم الاستراحات الجانبية على امتداد الطريق مناظر فريدة ومتنوعة من التجارب لعشاق الطبيعة والمغامرة، مليئة بالحماس والتشويق لعشاق في الهواء الطلق، واستكشاف أسرار الطبيعة الجبلية، والذين يبحثون عن مهرب من ضجيج وضغوط الحياة.

وأكد محمد الشحي، أن افتتاح الطريق الجديد وادي حقيل - جبل جيس، ساهم في زيادة الحركة السياحية الداخلية للعديد من العائلات والرحلات السياحية، حيث توفر الاستراحات الجانبية على امتداد الطريق جلسات عائلية.

بالإضافة لمواقف المركبات وعربات تقديم الأطعمة والمشروبات الساخنة والعصائر، وصولاً إلى منصة المشاهدة وتضم المناظير التي يمكن من خلالها مشاهدة مختلف مناطق رأس الخيمة والوجهات البحرية وامتداد القمم الجبلية، وتوفر تلك المواقع للزائرين الاستمتاع بالأجواء الشتوية وملامسة السحب على القمة الجبلية التي تضم العديد من ألعاب المغامرة لمختلف فئات العائلة.

ويقول أحمد محمود: تظل قمة جبل جيس هي المفضلة لدى الكثيرين من محبي المغامرات وجميع أفراد العائلة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الألعاب مثل تجربة «جيس فلايت»، و«أطول مسار انزلاقي» والطيران في سماء القمة الجبلية.

حيث يستطيع الشخص رؤية الآثار القديمة لمساكن أهالي الجبال خلال التحليق، كتجارب استثنائية تبث الحماس في نفوس الجميع وتتعالى السعادة خلال الاستمتاع بتلك التجارب وسط «أجمل شتاء في العالم»، ويحتل «مطعم 1484 من بورو» الأعلى ارتفاعاً في الإمارات، مكانة خاصة لدى أفراد عائلتي من خلال شرفاته الواسعة التي توفر مناظر خلابة لامتداد جبال الحجر التي تغطيها الغيوم البيضاء.

بدوره، يؤكد عبدالله الشميلي، أن مرتادي المناطق الجبلية وخاصة قمة جبل جيس، يحرصون على الاستمتاع بالأجواء الشتوية التي يفضلونها لقضاء أوقاتهم برفقة أفراد العائلة والأصدقاء والتجمع حول نيران الحطب وحفلات الشواء، دون الحاجة للسفر خارج الدولة للاستمتاع بتلك الأجواء في الدول الأوروبية.

وعي مجتمعي

كما يؤكد المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أهمية ارتفاع الوعي المجتمعي بالمحافظة على المكون الطبيعي للمناطق البرية والجبلية، وعدم السماح للأشخاص المستهترين بارتكاب بأفعال تؤثر على النظام البيئي، مثل قطع الأشجار بغرض التدفئة أو الطهي خلال تلك السهرات الليلية، وعدم ترك المخلفات التي يكون لها تأثير سلبي مباشر على التربة والطيور والحيوانات.

ويشير إلى أن الدائرة كثفت خدماتها مع اعتدال الطقس وانخفاض درجات الحرارة التي دفعت العديد من العائلات والشباب إلى التواجد بالمناطق الطبيعية وخاصة قمة جبل جيس، حيث تم زيادة عدد رحلات مركبات تنظيف صناديق المخلفات، وعمال النظافة لتوفير الأجواء المناسبة للعائلات والاستمتاع بأوقاتهم، لافتاً إلى أن الدائرة ممثلة في مفتشي خدمة «راقب» البيئية، سجلت خلال العام الماضي 6746 مخالفة بيئة.

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