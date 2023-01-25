منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم الدورة الـ 8 من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، تحت شعار:

«تعزيز جودة الحياة»، وتنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع: PMI، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودي بي ورلد.

وتقام على هامش المنتدى، دورات تدريبية متقدمة في مجالات التحول المرن، وإدارة محافظ المشاريع، والذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات الضخمة.

وتناقش الدورة الـ 8 من المنتدى، مجموعة من المحاور، أبرزها، الابتكار في إدارة المشاريع، والاستدامة في إدارة المشاريع، وإدارة المشاريع العملاقة في المنطقة، والتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، والعلاقة بين تنمية المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، واقتصادات المشاريع، وإدارة الأحداث الرياضية الكبرى، وغيرها من المواضيع المهمة التي تتعلق بإدارة المشاريع وتعزيز جودة الحياة.

مجالات

ويستضيف المنتدى، متحدثين بارزين على المستويين العالمي والمحلي، يمثلون مختلف المجالات، وتضم القائمة أكثر من 55 شخصية من الأسماء البارزة عالمياً ومحلياً، بزيادة 25 % على الدورة الماضية للمنتدى، ومن أبرز المتحدثين معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور بيتر ديامانديس، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«إكس برايز»، الرائدة في مجال تصميم وإدارة المسابقات التحفيزية، الحاصل على لقب أحد أعظم 50 شخصية قيادية في العالم في التصنيف الذي نشرته مجلة «فورتشن» وسيكون المتحدث الرئيس في حفل افتتاح المنتدى.

وتضم القائمة أيضاً، البروفيسور جيريمي بايلينسون المدير المؤسس لمختبر التفاعل البشري الافتراضي في جامعة ستانفورد، وأنطونيو نيتو رودريغيز المتخصص في القيادة الفكرية وهو مؤلف وأستاذ جامعي في تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات، وجينيفر ثارب رئيسة مجلس الإدارة في معهد إدارة المشاريع، وعضو مجلس إدارة قانوني.

والدكتور جون أوشيا كبير الخبراء التقنيين في شركة ديل للتكنولوجيا، ومارغا هوك مؤلفة في مجال الأعمال التجارية والاستدامة، والبروفيسور كارلو راتي مدير في مختبر «سنسيبل سيتي» التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والشريك المؤسس لمكتب «كارلو راتي أسوتشاتي».

كما سيكون من ضمن المتحدثين المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، ومنى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

وأحمد عبد الكريم جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، وسلامة العميمي المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية «معاً» في أبوظبي، وخلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومتحدثين آخرين من شركات ومؤسسات محلية وعالمية بارزة.

رعاة الحدث

ويحظى منتدى دبي العالمي للمشاريع، برعاية عدد من الجهات، تشمل فئة الراعي الاستراتيجي: «إينوك» و«نخيل»، وفئة الراعي البلاتيني: بلدية دبي، و«فامكو»، و«قطر للتأمين»، وفئة الراعي الذهبي: «اتصالات من &e» و«شركة ويد آدمز للمقاولات ش.ذ.م.م»، وفئة الراعي الفضي:

«خطيب وعلمي»، وشركة «سي دي ام سميث CDM»، و«دولار لتأجير السيارات»، وفئة الرعاة الأخرى، وتضم «الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة»، و«ساس»، و«الزرعوني العالمية للمعدات»، وشركة «RTC» لهندسة الطرق والمرور، والراعي التكنولوجي: «بلانيسوير»، والشريك التعليمي: المعهد العالمي للتعليم IIL.

تجربة ثرية

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها الشريك المنظم لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع (PMI) ودي بي ورلد، والمعهد العالمي للتعليم IIL الشريك التعليمي تحت شعار «تعزيز جودة الحياة».

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي :

«يسرنا أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي الشريك المنظم للدورة الثامنة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي يعقد تحت شعار «تعزيز جودة الحياة»، لتقديم تجربة دبي في مجال إدارة المشاريع ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب المطبقة في دبي، التي أصبحت مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات في مختلف القطاعات، لا سيما المشاريع الكبرى في البنية التحتية والمشاريع الخدمية والعقارية والتي تحقق فيها دبي الريادة على مستوى العالم وتحتفظ بموقع الصدارة في تقارير التنافسية العالمية.

وخلال مشاركتنا في المنتدى، سنسلط الضوء على تجربة هيئة كهرباء ومياه دبي في تطوير مشروعات البنية التحتية وفق أعلى معايير الاستدامة وجهود الهيئة في تنفيذ مشاريع رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة تشمل مختلف مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة المتاحة في دبي في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

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