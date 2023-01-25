ما هو الموضوع الأكثر أهمية بالنسبة لك؟

المصدر: البيان

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كما يمكنك دعوة الأهل والأصدقاء للمشاركة، وإتاحة الفرصة لهم أيضا للدخول على السحب والفوز بجهاز (iPad Air).

ملاحظة: سيتم الإعلان عن الفائزين عبر البريد الإلكتروني عند الساعة الخامسة مساء يوم الإثنين 13 فبراير، حيث ستغلق المشاركة قبل إجراء القرعة بثلاث ساعات.

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