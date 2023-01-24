جمارك دبي تنظم فعاليات متنوعة لإسعاد العملاء والتعريف بالخدمات

المصدر: دبي- البيان

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نظمت جمارك دبي سلسلة من الفعاليات التوعوية في الإدارات والمراكز الجمركية في اليومين الأول والثاني لأسبوع جمارك دبي السادس 2023 الذي تقيمه الدائرة تحت شعار «ابتكارات جمركية لأجيال واعدة» بمناسبة اليوم العالمي للجمارك في 26 يناير.

ونظمت إدارة إسعاد العملاء محاضرة توعوية بمقر جمارك دبي حول أنواع المتعاملين قدمتها وسام محمد استشاري التدريب وحضرها 25 موظفاً من الإدارات والمراكز الجمركية، حيث تناولت المحاضرة الجهود الحكومية في الإمارات لإسعاد المتعاملين وعرضت لأهم فئات المتعاملين وشخصياتهم وكيفية التعامل معهم، حيث شارك الحضور بتبادل الخبرات والمعلومات من تجاربهم في هذا المجال، وفي ختام المحاضرة، كرم إدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء المحاضرة، وقدم لها درع «أسبوع الجمارك».

كما نظمت إدارة إسعاد العملاء محاضرة بعنوان «المتسوق السري» قدمتها فاطمة الهاشمي استشاري أول في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، بمشاركة 40 موظفاً، حيث تضمنت المحاضرة المعايير المعتمدة في تحقيق مهام المتسوق السري ودراسة سعادة المتعاملين كما تناولت المحاضرة أهمية دراسات التحسين والتطوير للخدمات الحكومية، وفي ختام المحاضرة كرم يوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع المتعاملين (مكلف) المحاضرة..

ونظمت إدارة عمليات المسافرين مبنى المطار 2 فعالية توعوية في مبنى دبي هاربر الذي يضم أكبر مرفأ لليخوت في الشرق الأوسط وميناء لاستقبال السفن السياحية ومركزاً للفعاليات ومركز تسوق ومباني سكنية وفنادق ومكاتب تجارية، وهو يقع على امتداد ساحلي واسع في منطقة جميرا وتصل طاقته الاستيعابية إلى التعامل مع 6 آلاف راكب وهدف لزيادة السياحة البحرية ليصل عدد السياح فيها إلى 650 ألف سائح سنوياً، حيث ستقدم جمارك دبي أفضل الخدمات الجمركية للسياح القادمين في سفن السياحة البحرية بالتعاون مع الشركاء وشركات السفن السياحية.

وتستمر فعاليات أسبوع جمارك دبي السادس حتى 31 يناير حيث سيتم تنظيم 23 فعالية تهدف إلى توعية كافة فئات المجتمع بدور وأهمية العمل الجمركي. وانطلقت الفعاليات بحفل افتتاح شاركت فيه الهيئة الاتحادية للجمارك والدوائر والإدارات الجمركية في الدولة، ويتضمن الأسبوع فعاليات توعوية موجهة للشركاء والعملاء والجمهور تقيمها الإدارات والمراكز الجمركية على مدار الأسبوع، وتشمل التعريف بالمشاريع المستقبلية لجمارك دبي والابتكارات التي طورتها الدائرة.

جلسة موسعة

تتوج فعاليات جمارك دبي في الأسبوع بالاحتفال باليوم العالمي للجمارك عبر تنظيم «منتدى اليوم العالمي للجمارك» يوم 26 يناير، يتضمن جلسة حوارية موسعة بعنوان «ابتكارات جمركية لأجيال مستقبلية واعدة» والتي تتسق مع توجهات منظمة الجمارك العالمية لاحتفال هذا العام حيث خصصت منظمة الجمارك العالمية العام 2023 للاحتفاء بالأجيال المقبلة وتعزيز ثقافة تبادل المعرفة والفخر بدور الجمارك حول العالم.

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