أمطار متوقعة على مناطق متفرقة غداً

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي غداً الأربعاء ليكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، يتخلله بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب الركامية مثيرة للغبار والأتربة، قد تصل سرعتها إلى 55 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي يوم بعد غدٍ الخميس، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ويتخلله بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار رعدية مختلفة الغزارة مع البرق على مناطق متفرقة، مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب الركامية مثيرة للغبار، وتصل سرعتها إلى 60 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وسقطت أمس أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة أحياناً على شارع الإمارات في دبي وكانت غزيرة على الفقيت والرحيب والعقة وزكت ووادي مي في الفجيرة وخفيفة على ضدنا ومطار الفجيرة الدولي وكورنيش الفجيرة، كما سقطت أمطار على الشارقة على دبا الحصن وكلباء وعدد من الجزر.

وسجلت أمس أعلى درجة حرارة على الدولة بواقع 27.5 درجة مئوية في حميم بمنطقة الظفرة عند الساعة 3:30 عصراً، فيما سجلت أقل درجة صباح اليوم في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة 5:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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